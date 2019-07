UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant-CEO Ernesto Ochiello tritt "aus persönlichen Gründen" zurück wird vorübergehend wieder durch Hariolf Kottmann ersetzt Verhandlungen mit SABIC über Bereich "HPM" werden fortgesetzt - Givaudan übernimmt Drom - Umsatz 110 Mio EUR will damit Position im globalen Riechstoffmarkt stärken - Lonza erweitert Biokonjugationsanlage in Visp - Lonza H1: Umsatz 2,98 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,97 Mrd) Kern-EBITDA 828 Mio CHF (AWP-Konsens: 820 Mio) Kern-EBIT 643 Mio Fr. (AWP-Konsens: 642 Mio) Guidance 2019 bestätigt Mittelfristige Prognose 2022 bestätigt Reingewinn 393 Mio Fr. (VJ 391 Mio) Ausgliederung von LSI schreitet frist- und budgetgerecht voran LSI-Geschäft zeigt erste Anzeichen einer Erholung - Roche-Mittel Rituxan erhält weitere Konkurrenz in USA durch Biosimilar - Bâloise erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Handwerkermarktplatz "Devis.ch" - Bobst H1: EBIT 14,8 Mio Fr. (VJ 35,2 Mio) Nettoergebnis 7,4 Mio Fr. (VJ 24,9 Mio) - Calida H1: Nettoumsatz 196,6 Mio Fr. (VJ 194,3 Mio) EBIT 6,3 Mio Fr. (VJ 5,5 Mio) Reingewinn 3,5 Mio Fr. (VJ 4,4 Mio) H2: Erhöhung währungsbereinigter Umsätze erwartet - Medacta bekommt Zulassung in Japan für MyShoulder - Meyer Burger-Aktionär Sentis schlägt eigene VR-Mitglieder vor - EFG H1: AuM 147,6 Mrd Fr. (Ende 2018: 131,2 Mrd) Zugrunde liegender Reingewinn 75,6 Mio Fr. (VJ 129,2 Mio) IFRS-Reingewinn 31,5 Mio Fr. (VJ 46,4 Mio) Zugrundeliegendes Netto-Neugeld +0,3 Mrd Fr. (VJ +2,0 Mrd) Bruttoertrag 555,8 Mio Fr. (VJ 570,4 Mio) - Schmolz+Bickenbach: Moody's senkt Rating auf "B3 Outlook negativ" - Starrag H1: Umsatz 214,5 Mio Fr. (VJ 192,3 Mio) EBIT 0,9 Mio Fr. (VJ 6,6 Mio) Reingewinn 3,4 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio) 2019: Prognose bestätigt - Umsatz in LW über VJ erwartet - Sulzer H1: Bestellungseingang 1,93 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,93 Mrd) Umsatz 1,77 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,75 Mrd) Operativer EBITA 158,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159 Mio) Nettogewinn Aktionäre 65,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73 Mio) 2019: Prognose für Umsatz und Bestellungen wird erhöht 2019: Umsatzwachstum von 7-9% und Bestellungen +6-9% erwartet - WKB H1: Reingewinn von 51,8 Mio Fr. (VJ 51,1) Geschäftserfolg 60,0 Mio Fr. (VJ 59,0 Mio) 2019: Gewinn in Höhe Vorjahresergebnis erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Burckhardt Compression: CS Funds baut Anteil auf 2,995% ab - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 9,91%/0,44% - GAM: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 4,92% - Geberit: BlackRock senkt Anteil leicht auf 5,05% - Rapid Nutrition: IPO Capital hält nach Kapitalerhöhung noch 4,69% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lonza: MK H1 - Bobst: Conf. Call H1 - EFG International: MK H1 - Starrag: Conf. Call H1 - Sulzer: Conf. Call H1 - Also: Ergebnis H1 (nachbörslich; Conf. Call 18.30 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q2 - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr), MK H1 - Sika: Ergebnis H1 - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bank Cler: Ergebnis H1 - Calida: Ergebnis H1 - Graubündner KB: Ergebnis H1, MK H1 - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 - Vontobel: Ergebnis + MK H1 Freitag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Bundesgericht berät über Datenlieferung an Frankreich (ab 09.15 Uhr), - APG SGA: Ergebnis H1 - Bellevue: Ergebnis H1 - CFT: Umsatz H1 - Forbo: Ergebnis H1 - Zehnder: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/19 (vorläufig) (09.15 Uhr) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/19 (vorläufig) (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/19 (vorläufig) (10.00 Uhr) Geldmenge M3 06/19 - US: FHFA-Index 05/19 (15.00 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/19 (vorl.)(15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 06/19 (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 07/19 (16.00 Uhr) - US: Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.7.: - Nebag (0,50 Fr.; Kapitalherabsetzung) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1150 - USD/CHF: 0,9863 - Conf-Future: +12 BP auf 164,11% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,567% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,11% auf 9'976 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,43% auf 9'965 Punkte - SLI (Dienstag): +0,75% auf 1'535 Punkte - SPI (Dienstag): +0,49% auf 12'074 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,65% auf 27'349 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,58% auf 8'251 Punkte - Dax (Dienstag): +1,64% auf 12'491 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,32 auf 21'690 Punkte STIMMUNG - Leicht höher erwartet - Viele Unternehmensnews

pre/jb

(AWP)