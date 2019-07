UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB gewinnt Auftrag zur Modernisierung von Ölraffinerie in Kasachstan - Kühne+Nagel schliesst Partnerschaft mit Decathlon in Kolumbien - Lonza geht Kooperation mit Vineti im Produktionsnetzwerk für Gentherapien ein - Alpine Select wechselt per 5. August das Börsensegment - Bucher H1: Umsatz 1,66 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,66 Mrd) Auftragseingang 1,45 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,46 Mrd) EBIT 155 Mio Fr. (AWP-Konsens: 157 Mio) Reingewinn 122 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119 Mio) 2019: Ausblick bestätigt - Ergebnisse im Rahmen des Vorjahres - Cosmo H1: operativer Verlust 17,2 Mio EUR (VJ -7,2 Mio) - Coltene H1: Konsolidierteter Nettoerlöse steigt um 58% auf 135,4 Mio Fr. Integration von SciCan und Micro-Mega verläuft nach Plan - Dufry H1: Umsatz 4'180 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'212 Mio) Organisches Wachstum +2,2% (AWP-Konsens: +2,4%) Bruttogewinn 2'515 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'536 Mio) Reinergebnis n.M. -116,8 Mio Fr. (VJ -9,6 Mio) Mittelfristige Zielsetzung bestätigt; 3-4% organisches Wachstum - GAM H1: Umsatz 21,5 Mio EUR (VJ 36,7 Mio) IFRS-Konzernergebnis von -13,6 Mio Fr. bestätigt (VJ +25,4 Mio) Verwaltete Vermögen von 136 Mrd Fr. bestätigt (Ende 2018: 132,2 Mrd) Nettoneugeldzufluss -5,2 Mrd Fr. (+9,3 Mrd) Gehen 2019 weiterhin von tieferem operativem Gewinn vor Steuern aus Letzte Zahlungen an Kunden der ARBF-Fonds erfolgten heute Sind mit Haywood übereingekommen, dass keine Partei klagen wird ZKB übernimmt das Edelmetall ETF und Money Market Geschäft - GAM ernennt Peter Sanderson zum neuen Group CEO David Jacob wird Präsident des Verwaltungsrats - Kardex H1: Umsatz 229,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 217,5 Mio) EBIT 28,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 27,0 Mio) Reingewinn 20,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 19,4 Mio) H2: Volle Auftragsbücher - zuversichtlich für das zweite Halbjahr - Lem Q1: Umsatz 82,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 91,3 Mio) EBIT 16,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,9 Mio) Reingewinn 13,9 Mio Fr. (VJ 13,5 Mio) 2019/20: Unsicherheiten dürften dämpfenden Effekt im Gesamtjahr haben - Meyer Burger hat noch keinen Antrag auf aoGV erhalten - SIG Combibloc H1: EBITDA adj. 205,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 198,8 Mio) Bereinigter Reingewinn 80,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 77,3 Mio) Kernumsatz 794,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 788,2 Mio) 2019: Kernumsatzwachstum von 4-6% zu konst. Wechselk. angestrebt - Straumann geht Partnerschaft mit koreanischer Yuhan ein für Zahnimplantate NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swiss H1: Operativer Gewinn von 245 Mio Fr. (VJ 322 Mio) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Invesco senkt Anteil auf 2,998% - Geberit: BlackRock erhöht Anteil auf 5,15% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,20% - Meyer Burger: Gruppe Sentis/Teutonia meldet Anteil von 10,425% - Obseva meldet eig. Anteil von 9,958%/7,093%; New Enterprise Assoc. mit 9,45% - Sensirion: Pictet Asset Management meldet Anteil von 3,01% PRESSE DIENSTAG - UBS vor Einigung mit ital. Behörden in Geldwäschereiverfahren (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Bucher Industries: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Cosmo Pharmaceuticals: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) - Dufry: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - GAM: Conf. Call H1 (08.30 Uhr) - Kardex: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - SIG Combibloc: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - Credit Suisse: Ergebnis Q2, Conf. Call + MK - LafargeHolcim: Ergebnis H1 + Conf. Call - Swiss Re: Ergebnis H1 - Ceva Logistics: Ergebnis Q2 - BPDG: Ergebnis H1 (17.45 Uhr) - Pargesa: Ergebnis H1 (18.00 Uhr) Donnerstag: - CH-Nationalfeiertag - Eingeschränkter AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) SNB: Ergebnis Q2 (Mittwoch) - EU: Verbrauchervertrauen Juli (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen Juli (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben Juni (14.30 Uhr) Verbrauchervertrauen (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1137 - USD/CHF: 0,9921 - Conf-Future: +39 BP auf 164,90% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,643% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,16 auf 9'987 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,03% auf 9'971 Punkte - SLI (Montag): +0,16% auf 1'531 Punkte - SPI (Montag): +0,12% auf 12'109 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,11% auf 27'221 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,44% auf 8'293 Punkte - Dax (Montag): -0,02% auf 12'417 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,43% auf 21'709 Punkte STIMMUNG - Leichtes Plus erwartet

(AWP)