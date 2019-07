UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q2: Reingewinn Konzern 937 Mio Fr. (AWP-Konsens: 740 Mio) Vorsteuergewinn Konzern 1,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1'134 Mio) Harte Kernkapitalquote (CET1, Basel III) 12,5% (Q1 12,6%) Nettoneugeld Vermögensverwaltung 9,5 Mrd Fr. (Q1 +9,6 Mrd) Geschäftsertrag 5'581 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'286 Mio) Geschäftsaufwand 4'254 Mio Fr. (VJ 4'470 Mio) Leverage Ratio (CET1, Basel III) 4,1% (Q1 4,1%) Verwaltete Vermögen Ende Juni 1'459,9 Mrd Fr. (Ende Q1: 1'431,3 Mrd) Vorsteuergewinn Swiss UB 654 Mio Fr. (AWP-Konsens: 552 Mio) Vorsteuergewinn Asia Pacific 237 Mio Fr. (AWP-Konsens: 209 Mio) Vorsteuergewinn Global Markets 357 Mio Fr. (AWP-Konsens: 250 Mio) Vorsteuergewinn IWM 444 Mio Fr. (AWP-Konsens: 431 Mio) Vorsteuerergebnis ICBM +6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 0) 2019: Kundenengagement war im Q3 bisher auf ansprechendem Niveau Rechnen mit dem üblichen saisonalen Rückgang der Erträge im Q3 Im Jahresverlauf anhaltende geopolitische Unsicherheit erwartet bestätigt Ziele für 2019 und Mittelfristziele - LafargeHolcim Q2: Umsatz 7,10 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 7,31 Mrd) Wiederk. EBITDA 1,85 Mrd Fr. (AWP Konsens: 1,83 Mrd) Umsatz auf vergl. Basis +1,2% (AWP-Konsens: +4,0%) H1: Konzerngewinn 1'128 Mio Fr. (VJ 394 Mio) Nettoverschuldung um 30% reduziert Sparprogramm für die Vertriebsgemeinkosten abgeschlossen 2019: Prognose für Gesamtjahr bestätigt CEO: Strategie 2022 wird mit hoher Geschwindigkeit umgesetzt Rechnen mit weiter robuster Nachfrage im zweiten Halbjahr Kein Kommentar zu BASF-Bauchemiegeschäft - Roche und Spark verlängern Übernahmefrist Bisher wurden 25,2% der Spark-Aktien angedient - Swiss Re H1: Gewinn von 953 Mio USD (AWP-Konsens: 594 Mio) Combined Ratio P&C 100,5% (AWP-Konsens: 106,2%) Verdiente Nettoprämien etc. +7,9% auf 18,2 Mrd. USD Combined Ratio Corporate Solutions 132,8% (AWP-Konsens: 123,5%) Eigenkapital 30,1 Mrd USD (AWP-Konsens: 29,3 Mrd) Preisqualität P&C um 1% verbessert Q2: Schadenrückstellungen bei Corso +328 Mio USD Prämienvolumen in Juli-Vertragserneuerungen +17% Preisqualität in Juli-Vertragserneurungen +2% will ReAssure-Beteiligung weiterhin reduzieren Kapitalausstattung von Corso um 600 Mio USD erhöht Urs Baertschi wird CEO Reinsurance EMEA, Mitgl. Group Exec. Comm. CFO: Verluste durch Boeing-737-Absturz und -Grounding 130 Mio USD Ohne ReAssure-IPO 2. Aktienrückkauftranche unwahrscheinlicher - Medacta will mit Lösungen bei Sportverletzungen punkten - Ceva H1: Adjusted EBITDA (Pre-IFRS 16) 104 Mio USD 2021: Bestätigen Umsatzziel von 9 Milliarden USD - SNB H1: Gewinn von 38,5 Mrd Fr. (VJ +5,1 Mrd) Gewinn auf Fremdwährungspositionen von 33,8 Mrd Fr. Gewinn auf Goldbestand von 3,8 Mrd Fr. Gewinn auf Frankenpositionen von 1,1 Mrd Fr. Q2: Gewinn von 7,8 Mrd Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Hochdorf: Stichting General Holdings erhöht Anteil auf 5,803% - Landis+Gyr: JPMorgan erhöht Anteil auf 3,32% - Swissquote: Basellandschaftliche Kantonalbank senkt Anteil auf 2,988% - Temenos: Artisan Partners senkt Anteil auf 2,83% BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE MITTWOCH - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Credit Suisse: MK H1 - LafargeHolcim: Conf. Call H1 - Swiss Re: Conf. Call H1 - BPDG: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Pargesa: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - CH-Nationalfeiertag - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag: - Mobimo: Ergebnis H1 + Conf. Call 10.00 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Arbeitslosenzahlen Juli (09.55 Uhr) - EU: Arbeitslosenzahlen Juni (11.00 Uhr) BIP Q2 (11.00 Uhr) - USA: ADP-Beschäftigung Juli (14.15 Uhr) PMI MNI Chicago Juli (14.45 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr) - CH: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2019 (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Detailhandelsumsatz nominal Juni -0,9% gg Vorjahr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (25.7.-9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) per 13.8.: - Ems (19,75 Fr.) per 18.9.: - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1053 - USD/CHF: 0,9905 - Conf-Future: +8 BP auf 165,03% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,651% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,41% auf 9'932 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,80% auf 9'891 Punkte - SLI (Dienstag): -0,88% auf 1'517 Punkte - SPI (Dienstag): -0,68% auf 12'027 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,09% auf 27'198 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,24% auf 8'274 Punkte - Dax (Dienstag): -2,18% auf 12'147 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,86% auf 21'522 Punkte STIMMUNG - Fester erwartet - Leichte Erholung dank guter Zahlen

