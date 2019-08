UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht mit Tecentriq-Kombination gesetzte Ziele bei Blasenkrebs - Swiss Re: ReAssure kauft Quilter für 425 Millionen Pfund - Ascom: CEO Holger Cordes verlässt Unternehmen VRP Jeannine Pilloud übernimmt auch operative Führung H1: Umsatz 137 Mio Fr. (VJ 146,9 Mio) Konzerngewinn 6,5 Mio Fr. (VJ 5,4 Mio) - Belimo H1: Umsatz 355,2 Mio Fr. (VJ 325,1 Mio) EBIT 67,1 Mio Fr. (VJ 59,5 Mio) Reingewinn 53,4 Mio Fr. (VJ 47,6 Mio) 2019: Für weiteren Geschäftsverlauf grundsätzlich zuversichtlich - Interroll H1: Umsatz von 260,8 Mio Fr. (VJ 240,7 Mio) Auftragseingang 299,0 Mio Fr. (VJ 324,6 Mio) EBIT 31,2 Mio Fr. (VJ 25,3 Mio) Reingewinn 23,1 Mio Fr. (VJ 18,6 Mio) H2: Abnahme der Geschäftsdynamik erwartet - Pargesa: GBL übernimmt bis zu 61% an Webhelp - Preis 0,8 Mrd Euro - Relief Therapeutics beendet Zusammenarbeit mit Genclis und H&H Group - Wisekey-Papiere sollen im Dezember an Nasdaq gehandelt werden - Zur Rose-Tochter DocMorris droht mit Klage gegen deutsche Apotheken-Reform NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swiss bietet ab 2020 Direktflüge von Zürich nach Osaka und Washington BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock meldet Anteil von 5,13% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,5% - Dufry: Gruppe Travel Retail meldet Anteil von 15,61%/3,62% - Leonteq: Credit Suisse meldet Anteil von 2,997% - Obseva: Sofinnova Partners meldet 9,94%, Aisling meldet 2,86% - Rieter: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 4,997 Prozent - Swissquote: Basellandschaftliche Kantonalbank senkt Anteil auf 2,988% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - BCGE: Ergebnis H1 + MK - Galenica: Ergebnis H1 + Conf. Call - Oerlikon: Ergebnis H1 + Conf. Call - Swissquote: Ergebnis H1 + MK - Panalpina: aoGV Mittwoch: - Obseva: Ergebnis Q2 + Conf. Call - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q2 + Conf. Call WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Detailhandelsumsätze Juni 2019 BFS: Touristische Beherbergungen Juni/H1 2019 KOF: Beschäftigungsindikator (09.00 Uhr) SNB: Devisenreserven Juli 2019 (Mittwoch) KOF: Konjunkturumfragen vom Juli (inkl. MK) (Mittwoch) - DE: PMI Dienste 07/19 (endgültig) (09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 07/19 (endgültig) (10.00 Uhr) Sentix-Investorvertrauen 08/19 (10.30 Uhr) - US: Markit PMI Dienste 07/19 (endgültig) (15.45 Uhr) ISM Index Dienste 07/19 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco Index der Konsumentenstimmung Juli -8,0 Punkte (April -9,3) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 7.8.: - Varia US (0.50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0889 - USD/CHF: 0,9783 - Conf-Future: +94 BP auf 166,63% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,772% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,76% auf 9'729 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -1,17% auf 9'804 Punkte - SLI (Freitag): -1,54% auf 1'497 Punkte - SPI (Freitag): -1,06% auf 11'937 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,37% auf 26'485 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,32% auf 8'004 Punkte - Dax (Freitag): -3,11% auf 11'872 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,74% auf 20'720 Punkte STIMMUNG - Eskalation im Handelsstreit belastet

kw/rw

(AWP)