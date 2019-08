UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant eröffnet neues Büro in Saudi-Arabien - Novartis: Bei Gentherapie Zolgensma gab es laut FDA eine Datenmanipulation Sind von Sicherheit, Qualität, Wirksamkeit von Zolgensma überzeugt Gesamtheit der Daten untermauert Nutzen-Risiko-Profil von Zolgensma - UBS: Italienische Steuerbehörden haben Gruppenanfrage für UBS-Bankdaten gest. - Obseva Q2: Verlust von Mio 34,6 USD (VJ -18,2 Mio) Barmittel von 98,5 Mio USD (Q1 117,3 Mio; Q4 138,6 Mio) sichert sich Kredit-Zusage von Oxford Finance über 75 Mio US-Dollar - Ascom: Veraison, Luxempart und Loys bilden Aktionärsgruppe mit 15,9% - Schmolz+Bickenbach Q2: Adj. EBITDA 40,5 Mio EUR (VJ 84,9 Mio) Umsatz 807,6 Mio EUR (VJ 908,3 Mio) EBIT 2,3 Mio EUR (VJ 55,5 Mio) Reinergebnis -13,6 Mio EUR (VJ 37,1 Mio) 2019: Tiefere Prognose von Mitte Juli bestätigt - Valartis erwartet Halbjahres-Gewinn von 2,5 bis 3,5 Mio (VJ Verlust 0,4 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - - Glencore H1: Reinergebnis 226 Mio USD (VJ 2,78 Mrd) EBITDA adjustiert 5,6 Mrd USD (VJ 8,27 Mrd) Sind zuversichtlich dass sich Rohstoffe für uns günstig entwickeln BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select meldet Eigenanteil von 5,02% - Ascom: Pictet Asset Management meldet Anteil von 5,67% - Burckhardt Compression: CS Funds erhöht Anteil auf 3,01% ab - DKSH: George Loening senkt Anteil unter 3% - Geberit: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,04% - Meyer Burger: Gruppe Sentis/Teutonia erhöht Anteil auf 11,125% - Valiant: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Obseva: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr) - Schmolz+Bickenbach: Conf. Call Q2 (09.00 Uhr) - Glencore: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Vifor Pharma: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis H1 - LM Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - SPS: Ergebnis und MK H1 - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00) - VAT: Ergebnis und MK H1 Freitag: - Conzzeta: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00) - Berner KB: Ergebnis H1 - Orell Füssli: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven Juli 2019 (09.00 Uhr) KOF Konjunkturumfragen vom Juli (10.00 Uhr) - US: Energieministerium Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) Konsumentenkredite 06/19 (21.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Juli 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,10942 - USD/CHF: 0,9768 - Conf-Future: +33 BP auf 167,03% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,822% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,07% auf 9'547 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,47% auf 9'554 Punkte - SLI (Dienstag): -0,45% auf 1'456 Punkte - SPI (Dienstag): -0,39% auf 11'642 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +1,21% auf 26'030 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,39% auf 7'833 Punkte - Dax (Dienstag): -0,78% auf 11'568 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,22% auf 20'540 Punkte STIMMUNG - Gemischtes Bild im SMI - Novartis schwach

