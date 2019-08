UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB ernennt Björn Rosengren zum neuen Konzernchef per März 2020 Grossaktionär Investor mit CEO-Wahl zufrieden - Novartis-Tochter Sandoz wird Berufung einlegen gegen US-Urteil zu Erelzi - Partners Group steigt in den australischen Bango Windpark ein - AMS unterbreitet Vorschlag zur Übernahme der Osram Licht AG bietet im Rahmen des Vorschlags 38,50 EUR in bar je Osram-Aktie erhält Brückenfinanz. (4,2 Mrd EUR) und plant Kapitalerhöhung (1,5 Mrd) - Elma H1: Umsatz 73,3 Mio Fr. (VJ 72,5 Mio) Reingewinn 1,7 Mio Fr. (VJ 2,4 Mio) 2019: Weiterhin höhere Nettoerlöse und verbesserter Gewinn erwartet CEO Fred Ruegg tritt 2020 in Ruhestand - Nachfolgesuche eingeleitet - GLKB H1: Betriebsertrag 41,3 Mio Fr. (VJ 36,7 Mio) Geschäftserfolg 16,5 Mio Fr. (VJ 13,0 Mio) Reingewinn 14,0 Mio Fr. (VJ 11,0 Mio) - Relief Therapeutics überträgt Weiterentwicklung von Atexakin Alfa an Sonnet - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Clientis-Gruppe H1: Konzerngewinn steigt um 6,8% auf 35,8 Mio Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Ascom: Loys Investment und Luxunion halten jeweils unter 3% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,001% - New Venturetec: Alpine Select meldet Anteil von 4,12% - Sulzer: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,95% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Ams: Conf. Call zu Osram-Übernahme (09.00 Uhr) - ABB: Conf. Call zu neuem CEO (09.30 Uhr) - Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Arbonia: Ergebnis und MK H1 - Bank Linth: Ergebnis und MK H1 - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00) - Tornos: Ergebnis H1 Mittwoch: - Schindler: Ergebnis + Conf. Call (10.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis H1 + MK - Bell: Ergebnis H1 - Cham Group: Ergebnis H1 + Conf. Call (09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis H1 + MK - VZ Holding: Ergebnis H1 + Conf. Call (09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2019 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.8.: - Ems (19,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0896 - USD/CHF: 0,9723 - Conf-Future: +47 BP auf 168,08% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,908% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,34% auf 9'783,02 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Freitag): -0,02% auf 9'750 Punkte - SLI (Freittag): -0,21% auf 1'482 Punkte - SPI (Freitag): -0,02% auf 11'869 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,34% auf 26'287 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,00% auf 7'959 Punkte - Dax (Freitag): -1,28% auf 11'694 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - Positive Vorgaben aus USA und China dürften für positive Eröffnung sorgen - ABB nach CEO-Bekanntgabe vorbörslich im Plus (+1,2%) - AMS vorbörslich sehr schwach (-6,6%) - Bieterkampf um Osram

(AWP)