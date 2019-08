UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life H1: Betriebsgewinn von 846 Mio Fr. (AWP-Konsens: 828,3 Mio) Reingewinn 617 Mio Fr. (AWP-Konsens: 609,8 Mio) Prämieneinnahmen 14,1 Mrd Fr. (in LW +33%) EK-Rendite von bereinigt 11,4% (mittelfristiges Ziel 8-10%) Eigenkapital von 16,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 15,2 Mrd) AM H1: Nettoneugeldzufluss mit Drittkunden 6,2 Mrd Fr. CEO: Sind gut in das neue Programm "Swiss Life 2021" gestartet - Novartis: USA fordern mehr Informationen über Daten-Manipulation - AMS: Osram will in Verhandlungen zu Übernahme eintreten - Arbonia H1: Umsatz 688,4 Mio Fr. (AWP Konsens: 697,5 Mio) EBITDA 52,3 Mio Fr. (AWP Konsens: 51,3 Mio) Reinergebnis 7,0 Mio Fr. (AWP Konsens: 5,2 Mio) 2019: Guidance Bestätigt - Org. Wachstum von 3% erwartet - Bank Linth H1: Reingewinn 12,9 Mio Fr. (VJ 12,2 Mio) Geschäftserfolg 18,5 Mio Fr. (VJ 18,1 Mio) 2019: Rechnen mit einem positiven Ergebnis - Dätwyler H1: Umsatz 706,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 721,0 Mio) EBIT 91,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 90,4 Mio) Reingewinn 66,2 Mio Fr. (VJ 62,5 Mio) 2019: Umsatzwachstum angestrebt EBIT-Marge im unteren Bereich des Zielbands (12-15%) erwartet Strat. Optionen für Sparte Technical Components werden geprüft - Tornos H1: Umsatz 117,2 Mio Fr. (VJ 104,0 Mio) Auftragseingang 76,9 Mio Fr. (VJ 128,5 Mio) Gewinn 9,0 Mio Fr. (VJ 5,5 Mio) 2019: Unsicherheit hält an - Profitabilität auf Vorjahresniveau erw. - Ascom: Dominik Maurer wird neuer CFO - Basilea: Phase-1/2-Studie mit Derazantinib bei Urothelkarzinom gestartet - BKB/Cler: Sandra Lienhart, Peter Schnellmann treten aus BKB-Konzernleitung aus - DKSH erhält Auftrag von Rama-Produzent Upfield für sechs asiatische Märkte - Edmond de Rothschild (Suisse) schliesst Kapitalerhöhung ab - Meyer Burger: Sentis fordert aoGV und Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsrats - Panalpina: 98,44 Prozent aller Aktien wurden an DSV angedient - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Swatch Group meldet Eigenanteil von <3% - Ascom: Gruppe Veraison/Loys/Luxunion meldet Anteil von 15,9% - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 9,46%/0,44% - Evolva meldet Anteil von 2,72%/28,52%, Mark Angelo von 20,74% - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Life: H1 Conf. Call - Arbonia: H1 MK - Bank Linth: H1 MK - Dätwyler: H1 Conf. Call Mittwoch: - Schindler: Ergebnis (Conf. Call 10.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis H1 + MK - Bell: Ergebnis H1 - Cham Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis H1 + MK - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2019 (nachbörslich) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 - Comet: Ergebnis H1 + MK - Meyer Burger: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 - Schweiter: Ergebnis H1 + MK - SGKB: Ergebnis H1 + MK - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Airopack: GV (10.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Umfrage (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise Juli (14.30 Uhr) Realeinkommen Juli (14.30 Uhr) - CH: BFS, Produzenten- und Importpreisindex Juli 2019 (Donnerstag) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ems (19,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0873 - USD/CHF: 0,9717 - Conf-Future: +11 BP auf 168,19% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,908% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 9'741,95 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,10% auf 9'760 Punkte - SLI (Montag): -0,11% auf 1'480 Punkte - SPI (Montag): +0,03% auf 11'873 Punkte - Dow Jones (Montag): -1,49% auf 26'896 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,20% auf 7'863 Punkte - Dax (Montag): -0,12% auf 11'680 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,11% auf 20'455 Punkte STIMMUNG - Leichte Gewinnmitnahmen in der Eröffnung erwartet - Swiss Life (+1,5%) nach Zahlen, LHN (+0,6%) nach Upgrade höher gesehen

yr/uh

(AWP)