UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon lanciert neuartige Tageslinsen in den USA - Novartis präsentiert Daten zu Herzmedikament Entresto an Branchenanlass - Metall Zug H1: Umsatz 576,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 561,3 Mio) EBIT -1,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: +0,7 Mio) Reinergebnis -5,9 Mio Fr. (AWP Konsens: 0,4 Mio) Rückstand zum Vorjahresergebnis im H2 nicht mehr aufgeholbar CEO von V-Zug wechselt zur Metall Zug AG - Orior H1: Umsatz 279,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 274,6 Mio) EBITDA 28,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,9 Mio) Reingewinn 14,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,9 Mio) Negatives organisches Wachstum von 1-2% im H2 erwartet Übernahme von weiteren 35% an Casualfood - DKSH erweitert Zusammenarbeit mit KaVo Kerr in Thailand - Edmond de Rothschild: Aktien werden am 27. August dekotiert - The Native wird Nexway-Anteil zu besseren Bedingungen los - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 3,16% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 2,97%/4,63% - Julius Bär: UBS Fund meldet zuletzt wieder Anteil von <3% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,87% - Cosmo meldet Eigenanteil von 3,005% - Georg Fischer: Norges Bank senkt Anteil auf 2,78% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,21% - Sunrise: BlackRock erhöht Anteil auf 5,25% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Orior: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Dienstag: - Basilea: Ergebnis H1 - Hochdorf: Ergebnis H1 - Huber + Suhner: Ergebnis H1 + MK - Implenia: Ergebnis H1 + MK - Komax: Detail-Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis H1 - Luzerner KB: Ergebnis H1 + MK - Medartis: Ergebnis H1 - Meier Tobler: Ergebnis H1 - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.30 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 + MK - Schlatter: Ergebnis H1 - VP Bank: Ergebnis H1 + MK - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Alcon: Ergebnis H1 (nachbörslich, Conf. Call 21.8. 14.00 Uhr) Mittwoch: - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Feintool: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 + MK - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Von Roll: Ergebnis H1 - Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Alpiq GV (15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Leistungsbilanz 06/19 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 07/19 (endgültig) (11.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.19 - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: - Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) - Edmond de Rothschild: Per 27.8. (letzter Handelstag 26.8.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0863 - USD/CHF: 0,9794 - Conf-Future: -16 BP auf 169,22% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -1,072% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,33% auf 9'760,85 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Freitag): +1,27% auf 9'728 Punkte - SLI (Freitag): +1,25% auf 1'470 Punkte - SPI (Freitag): +1,24% auf 11'827 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,20% auf 25'886 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,67% auf 7'896 Punkte - Dax (Freitag): +1,31% auf 12'563 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,71% auf 20'563 Punkte STIMMUNG - Erholung vom Freitag dürfte weiter gehen - Fed-Politik diese Woche im Fokus

(AWP)