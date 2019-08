UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q2: Umsatz 1,86 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,87 Mrd) operativer Verlust von 53 Mio USD (AWP-Konsens: -12 Mio) op. Gewinn (core) 310 Mio USD (AWP-Konsens: 315 Mio) Reinverlust von 390 Mio USD (Vorjahresgewinn 15 Mio) 2019: Ziele bestätigt - Givaudan übernimmt Fragrance Oils Umsatzbeitrag von Fragrance Oils rund 50 Mio GBP (pro forma) - Evolva H1: Umsatz 6,4 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio) Liquide Mittel von 45,3 Mio Fr. (Ende 2018: 60,4 Mio) Liquide Mittel Ende Jahr zwischen 30 - 35 Mio Fr. erwartet Freier Cashflow -9,3 Mio Fr. (VJ -14,8 Mio) - Feintool H1: Nettoumsatz 332 Mio Fr. (AWP-Konsens: 345,3 Mio) EBIT 10,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,7 Mio) Reingewinn 4,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,2 Mio) 2019: Weiter schwierige Marktlage - Verzicht auf Ausblick - Kudelski H1: Umsatz von 400,6 Mio USD (AWP-Konsens: 437,9 Mio) EBITDA adj. 29,2 Mio USD (AWP-Konsens: 24,4 Mio) Reinergebnis -20,4 Mio USD (AWP-Konsens: -13,2 Mio) 2019: EBITDA vor Restrukturierung bei 85 - 95 Mio USD erwartet - Sensirion H1: Umsatz 83,9 Mio Fr. (VJ 90,2 Mio) EBITDA bereinigt 8,4 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) Reinergebnis -1,9 Mio Fr. (VJ -2,0 Mio) - Siegfried H1: Umsatz 393,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 393,9 Mio) EBITDA 65,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 67,2 Mio) Reingewinn 31,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,2 Mio) 2019: Ausblick für Gesamtjahr bestätigt - Von Roll H1: Umsatz 154,8 Mio Fr. (VJ 169,8 Mio) EBIT 3,7 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) Reinergebnis +0,9 Mio Fr. (VJ +0,95 Mio) - Zur Rose H1: Umsatz 771,8 Mio Fr. (AWP-Konsens 704 Mio) EBITDA -2,5 Mio Fr. (AWP-Konsens -6,1 Mio) Reinergebnis -17,1 Mio Fr. (VJ -17,6 Mio) 2019: Umsatz 1,6 Mrd Fr., ausgeglichener EBITDA erwartet - Alpine Select H1: Gewinn von 8,8 Mio Fr. (VJ: -879'000 Fr.) - Asmallworld H1: Erwarten positiven EBITDA und Reingewinn - Cassiopea reicht Medikamentenantrag für Akne-Mittel Clascoteron bei FDA ein - Stadler Rail lieferte weitere Züge für PKP Intercity in Polen - Warteck Invest H1: Konzerngewinn mit Neubewertung 20,6 Mio Fr. (VJ 8,4 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Allianz Suisse H1: Gewinn steigt um 15% auf 148,1 Mio Fr. - Raiffeisen H1: Reingewinn 355 Mio Fr. (VJ 416 Mio) Hypothekarausleihungen +1,5% auf 182,2 Mrd Fr. - SIX Group H1: Betriebsertrag -45% auf 551,7 Mio Fr. Reingewinn -68% auf 32,4 Mio Fr. - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt Compression: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,97% - Castle Private Equity meldet Eigenanteil von 5,819% nach Kapitalherabsetzung - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 8,83%/0,44% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,11% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,11% - Landis+Gyr: Franklin Resources senkt Anteil auf 4,8358% - Temenos: Wellington Management eröht Anteil auf 3% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Evolva: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Feintool: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Kudelski: MK H1 - Sensirion: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Siegfried: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Zur Rose: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Alpiq: ao. GV Donnerstag: - BCV: Ergebnis + MK H1 - Bossard: Ergebnis H1 - Coltene: Ergebnis +. Conf. Call H1 - Peach Property: Ergebnis H1 - Sunrise: Ergebnis + Conf. Call Q2 - New Value: GV Freitag: - Bachem: Ergebnis H1 - Nebag: Ergebnis H1 - Mobilezone: Ergebnis + Conf. Call H1 - U-blox: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Wiederverkäufe Häuser Juli 2019 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht Woche (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 31.7.19 (20.00 Uhr) - CH: BFS Industrieproduktion Q2 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Edmond de Rothschild: Per 27.8. (letzter Handelstag 26.8.) Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0865 - USD/CHF: 0,9792 - Conf-Future: +44 BP auf 169,02% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -1,022% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,08% auf 9'762,92 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,56% auf 9'770 Punkte - SLI (Dienstag): -0,54% auf 1'479 Punkte - SPI (Dienstag): -0,60% auf 11'875 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,66% auf 25'962,44 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,68% auf 7'948,56 Punkte - Dax (Dienstag): -0,55% auf 11'651 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,28% auf 20'619 Punkte STIMMUNG - Wenig Veränderung erwartet in Startphase - Alcon nach Quartalszahlen etwas unter Druck gesehen

ys/

(AWP)