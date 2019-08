UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse investiert Hunderte Millionen in Schweiz-Geschäft - Idorsia gibt klinische Daten für Aprocitentan und Selatogrel in Paris bekannt - Alpiq H1: Nettoumsatz aus fortgeführtem Geschäft 2,2 Mrd Fr. (VJ 2,6 Mrd) Reinergebnis -206 Mio Fr. (VJ -124 Mio) 2019: Rechnen weiterhin mit tieferem bereinigten operativen Ergebnis - Schaffner: Erwarten in H2 Umsatzrückgang im mittleren 1-stell. %-Bereich Gehen für Gesamtjahr 2018/19 von einer EBIT-Marge von rund 5% aus Mittelfristziele bestätigt (Org. Wachstum 5%, EBIT-Marge 8-10%) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Personalabbau mitverantwortlich für Zwischenfälle im AKW Leibstadt BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 2,39% - Castle Private Equity meldet verschiedene Beteiligungsänderungen - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,11% - Hochdorf: Stichting General Holdings erhöht Anteil auf 15,46% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Alpiq: MK H1 - KTM Industries: Ergebnis H1 (nachbörslich, Call 18.00 Uhr) Dienstag: - Allreal: Ergebnis, MK H1 - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Tamedia: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 GV: Klingelnberg Mittwoch: - Bâloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Emmi: Ergebnis H1 - Jungfraubahn: Ergebnis H1 - SF Urban: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Valartis: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Ifo-Geschäftsklima August (10.00 Uhr) - USA: CFNA-Index Juli (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter Juli (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Edmond de Rothschild: Per 27.8. (letzter Handelstag HEUTE) Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.8.: - Klingelnberg (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0872 - USD/CHF: 0,9751 - Conf-Future: +31 BP auf 167,23% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,863% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,02% auf 9'646 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,62% auf 9'745 Punkte - SLI (Freitag): -0,77% auf 1'478 Punkte - SPI (Freitag): -0,52% auf 11'869 Punkte - Dow Jones (Freitag): -2,37% auf 25'629 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,00% auf 7'752 Punkte - Dax (Freitag): -1,15% auf 11'612 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,17% auf 20'261 Punkte STIMMUNG - Verschärfung im Handelsstreit belastet

