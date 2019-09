UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza stellt für Celltrion Remsima-Medikamente her - Novartis-Sparte Sandoz schliesst Vereinbarung zur Vermarktung von Natalizumab - Roche: Offerte für Spark Therapeutics wird erneut verlängert (bis 1.10.) - Sika nimmt in Kamerun neue Mörtelfabrik in Betrieb - Asmallworld H1: Umsatz bei 5,65 Mio Fr. - plus 45% Gewinn bei 0,337 Mio Fr. (VJ Verlsut 1,868 Mio) 2019: Umsatzprognose von 12 -12,5 Mio Fr. wird bestätigt - BKW H1: Gesamtleistung 1'370 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'285 Mio) EBIT 207 Mio Fr. (AWP-Konsens: 170,3 Mio) Reingewinn 201 Mio Fr. (AWP-Konsens: 105,6 Mio) 2019: Erwarten neu EBIT von 350-370 Mio Fr. (bisher: 320-340 Mio) - MCH H1: Betriebsertrag 272,1 Mio Fr. (VJ 356,6 Mio) Reinverlust 1,0 Mio Fr. (VJ Gewinn 21,5 Mio) 2019: Gegenüber Vorjahr deutlich verbessertes Konzernergebnis erwartet Weiterhin operativer Verlust und Restrukturierungskosten erwartet - MCH Group verkauft ihre Anteile an der India Art Fair - Medacta H1: Umsatz 151,6 Mio Euro (VJ 133,3 Mio) Adj. EBITDA 47,0 Mio Euro (VJ 43,2 Mio) Reingewinn 11,3 Mio Euro (VJ 24,2 Mio) 2019: Guidance bestätigt - Umsatzwachstum 13-17%; EBITDA-Marge v. 32% - Santhera H1: Ergebnis -26,9 Mio Fr. (VJ -27,4 Mio) Umsatz 18,3 Mio Fr. (VJ 16,0 Mio) Liquide Mittel von 43,7 Mio Fr. (Ende 2018: 22,0 Mio) 2019: Umsatz von 25 bis 27 Millionen Mio Fr. erwartet - Stadler H1: Umsatz von 1,12 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,14 Mrd Fr.) EBIT von 46,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,2 Mio Fr.) Konzernergebnis 27,5 Mio Fr. (VJ: 7,6 Mio Fr.) 2019: Umsatz von 3,5 Mrd Fr. erwartet EBIT-Marge von 7 Prozent erwartet - Formulafirst H1: Gewinn 2,52 Mio Fr. (VJ 0,08 Mio) - NAV 29,56 Fr. - Kuros erhält FDA-Zulassung für Phase 2a-Studie mit Fibrin-PTH - Meyer Burger lädt am 30. Oktober zu einer aoGV - Obseva meldet positive Studiendaten für Nolasiban - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX: Handelsumsatz im August massiv höher als im Vorjahr BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Castle Alternative: Alpine erhöht Anteil auf 16,96%, CAI hält noch 7,498% - Implenia: Credit Suisse Funds baut Anteil aus auf 5,05% - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BKW: MK H1 - Medacta: Conf. Call H1 (14.30 Uhr) - Santhera: MK H1 - Stadler Rail: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - Polyphor: Ergebnis H1 - Villars Holding: Egebnis H1 (nachbörslich) - Belimo: Investorentag - Zehnder: Capital Market Day - GV: Logitech, SHL (aoGV) Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Erzeugerpreise 07/19 (11.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 07/19 (16.00 Uhr) - CH: Seco BIP Q2 (Donnerstag) BFS Touristische Beherbergungen Juli 2019 (Donnerstag) - WIRTSCHAFTSDATEN - BFS: CPI August unverändert bei 102,1 Punkten - Jahresteuerung +0,3% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0854 - USD/CHF: 0,9918 - Conf-Future: -3 BP auf 167,99% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,977% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,16% auf 9'908,39 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,29% auf 9'925 Punkte - SLI (Montag): +0,20% auf 1'505 Punkte - SPI (Montag): +0,25% auf 12'091 Punkte - Dow Jones (Montag): Wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): Wegen Feiertag geschlossen - Dax (Montag): +0,12% auf 11'954 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,02% auf 20'625 Punkte STIMMUNG - Wenig Impulse - Leichte Gewinnmitnahmen in der Eröffnung erwartet

