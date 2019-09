UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse schliesst Verkauf von Fonds-Plattform InvestLab ab - Lonza refinanziert Kreditabkommen mit Banken - Novartis: Daten bestätigen langfristige Wirksamkeit von Aimovig bei Migräne - Sika übernimmt Hersteller von Silikon-Dicht- und Klebstoffen in China - Swiss Re: Es ist noch zu früh für Schadenschätzungen für Hurrikan "Dorian" - Partners Group übernimmt Mehrheitsbeteiligung an der BCR Group in China - Partners Group investiert in Gong Cha Group - Vifor erhält von S&P in Ersteinstufung die Bewertung "BBB-" - Baumgarter: BBC veröffentlicht Angebotsprospekt für Übernahmeangebot - Sulzer ernennt Girts Cimermans zum Leiter Division Applicator Systems - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,33% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01% - Temenos: Wellington Management senkt Anteil auf 2,92% - UBS meldet Eigenanteil von 6,83%/4,99% - Aevis: Gruppe um Hubert/Reybier meldet Erwerbspositionen von 80,58 Prozent - Landis+Gyr: Franklin Resources senkt Anteil auf 3,555% - Molecular Partners: Nadine Zahnd-Straumann senkt Anteil auf <3% - U-blox: Credit Suisse Group meldet Anteil von 5,36%/0,21% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau - PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Partners Group: Ergebnis + Conf. Call H1 - Poenina: Ergebnis H1 - Valiant: Präsentation Unternehmensstrategie 2020-24 Mittwoch: - Lalique: Ergebnis + Conf. Call H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2019 (nachbörslich) GV: Richemont WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Konsumentenkredite Juli 2019 (21.00 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote August 2,1% (VM 2,1%), saisonbereinigt 2,3% - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis HEUTE) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0904 - USD/CHF: 0,9888 - Conf-Future: -33 BP auf 166,35% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,843% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,17% auf 10'090,53 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Freitag): +0,91% auf 10'074 Punkte - SLI (Freitag): +0,83% auf 1'535 Punkte - SPI (Freitag): +0,87% auf 12'267 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,26% auf 26'797 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,17% auf 8'103 Punkte - Dax (Freitag): +0,54% auf 12'192 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,56% auf 21'318 Punkte STIMMUNG - Gute Stimmung an den Aktienmärkten dürfte weiter gehen - Allzeit-/Jahreshoch bei 10'091,48 (vom 3. Juli) könnte fallen

(AWP)