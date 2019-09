UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vifor Pharma ernennt Klaus Henning Jensen zum neuen Chief Medical Officer - Lalique H1: Umsatz 70,0 Mio EUR (VJ 66,9 Mio) Reinergebnis -0,8 Mio EUR (VJ 1,3 Mio) 2019: Prognose gesenkt - EBIT-Marge unter Vorjahr erwartet - Schmolz + Bickenback reduziert Jahresprognose für 2019 Ber. EBITDA von 70-100 Mio Euro (zuvor 130-170 Mio) - Sunrise/Freenet-Chef: Kenne Wortlaut von Axxion-Abwahlantrag gegen Kurer nicht Kann mich noch nicht festlegen, ob ich Abwahlantrag unterstütze - Kudelski-Tochter mit 1. Kunden für Smart-TV-Sicherheitslösung "TVkey Cloud" - Mobimo eröffnet neues Mattenhof-Quartier in Kriens - SONSTIGE WICHTIGE NEWS: - Finma bestätigt Anfrage von Libra über aufsichtsrechtliche Einschätzung - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - MCH: LLB Swiss Investment senkt Anteil auf 9,91% - New Venturetec in Liq: K-S-Anlage baut Anteil auf 5,15% aus - PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lalique: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2019 (nachbörslich) - GV: Richemont Donnerstag: - Dormakaba: Ergebnis 2018/19 + BMK - Newron: Ergebnis H1 - Romande Energie: Ergebnis H1 Freitag: - Aevis Vicoria: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BFW: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreise August 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist 16.9. bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.9.: - Logitech (0,7305 Fr.) - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9920 - Conf-Future: -63 BP auf 163,45% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,804% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,37% auf 10'057,26 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,39% auf 10'020 Punkte - SLI (Dienstag): -0,31% auf 1'535 Punkte - SPI (Dienstag): -0,62% auf 12'164 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,28% auf 26'909 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,04% auf 8'084 Punkte - Dax (Dienstag): +0,35% auf 12'269 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,96% auf 21'598 Punkte STIMMUNG - Positive News aus China lassen höhere Eröffnung erwarten - Vor EZB-Entscheid am Donnerstag dürfte aber Vorsicht walten

