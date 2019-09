UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht Ziele mit Perjeta/Herceptin-Kombi - Neue Ocrevus-Daten - Novartis: Biomarker können Behandlung von MS verbessern - Fundamenta H1: Liegenschaftsertrag 14,28 Mio Fr. (VJ 12,5 Mio) EBIT 13,7 Mio Fr. (VJ 10,2 Mio) Reingewinn bei 10,1 Mio Fr. (VJ 6,5 Mio) - Aevis Victoria H1: Nettoeinnahmen 501,2 Mio Fr. (VJ 280,6 Mio) EBITDA 230 Mio Fr. (VJ 31,8 Mio) EBIT 201,1 Mio Fr. (VJ 5,9 Mio) - Aktivistischer Aktionär Veraison will Implenia "zurück zum Erfolg" helfen - BFW Liegenschaften kommt bei Portfolioabrundung voran - Cham Group schliesst Aktienrückkauf ab - Kürzungen notwendig - Zug Estates kann latente Steuern im Umfang von 19 Millionen Fr. auflösen - Ceva erhält mit Olivier Casanova einen neuen Finanzchef - Implenia: Veraison und Parmino schliessen sich zu Aktionärsgruppe zusammen Gruppe will Implenia "zurück auf den Weg zum Erfolg begleiten" NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Invesco senkt Anteil auf 2,99997% - Clariant: Citadel senkt Anteil leicht auf 3,336% - Dufry: Franklin Resources senkt Anteil auf 4,95% - Komax: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,01% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,72% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,02%; CS Group von <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Aevis Vicoria: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - BFW: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) Montag: - Roche: Pharma Day in London Dienstag: - Crealogix: Ergebnis und BMK 2018/19 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz 07/19 (11.00 Uhr) Arbeitskosten Q2/19 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 08/19 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 08/19 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/19 (vorläufig, 16.00 Uhr) Lagerbestände 07/19 (16.00 Uhr) - CH: Seco Konjunkturprognosen vom September 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist 16.9. bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.9.: - Logitech (0,7305 Fr.) - Richemont (2,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9891 - Conf-Future: +21 BP auf 162,96% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,707% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,33% auf 10'127 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnertag): -0,04% auf 10'094 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,05% auf 1'549 Punkte - SPI (Donnerstag): unv. bei 12'249 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,17% auf 27'182 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,30% auf 8'194 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,41% auf 12'410 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,05% auf 22'988 Punkte STIMMUNG - Handelskonflikt wieder zurück im Fokus

ra/

(AWP)