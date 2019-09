UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB arbeitet in China im Datenbereich mit Huawei zusammen - Clariant erhält Busse wegen Verletzung der Börsenvorschriften - BKW übernimmt swisspro mit Umsatz von 210 Millionen Franken - MCH prüft Verkauf des Geschäftsfelds "Live Marketing Solutions" - Dekotierung der Panalpina-Aktien genehmigt - Zeitpunkt noch offen - SHL H1: Umsatz 19,8 Mio USD (VJ 20,1 Mio) Gewinn 4,0 Mio USD (VJ 8,7 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Börsengang für Schweizer Cyber-Sicherheitsfirma Acronis eine Option BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Julius Bär: UBS Fund senkt Anteil auf <3% - SPS: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 10,03% PRESSE DONNERSTAG - Novartis-Tochter Sandoz stoppt Vertrieb von Medikament gegen Sodbrennen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Aktienkonferenz Investora (2. Tag) Freitag: - Airesis: Ergebnis H1 Montag: - Addex: Ergebnis H1 BVZ: Ergebnis und MK H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30) - EU: EZB Leistungsbilanz Juli 2019 - GB: Einzelhandelsumsatz August 2019 - GB: Notenbankentscheidung (13.00) - US: Leistungsbilanz Q2/19 (14.30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30) Leading Index Conference Board August 2019 (16.00) Wiederverkäufe Häuser August 2019 (16.00) - CH: SNB Zahlungsbilanz Q2 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - EZV: Importe August real +1,0%, nominal +3,4% (saisonber. gg. VM) Exporte August real -4,4%, nominal -4,3% (saisonber. gg. VM) Handelsbilanzüberschuss August bei 1,15 Mrd Fr. (saisonber.) Uhrenexporte August unbereinigt 1,52 Mrd Fr. (nom. +1,5%, real -5,2%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 1.10.: - Conzzeta (30,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1003 - USD/CHF: 0,9962 - Conf-Future: +33 BP auf 162,52% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,722% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,21% auf 10'040 (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,05% auf 10'019 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,03% auf 1'538 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,13% auf 12'153 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,13% auf 27'147 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,11% auf 8'177 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,14% auf 12'390 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,38% auf 22'044 Punkte STIMMUNG - Warten auf SNB-Entscheid

jb/ra

(AWP)