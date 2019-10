UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse legt Bericht zur "Bespitzelungsaffäre" vor Kein Hinweis, dass CEO Thiam Überwachung genehmigt hat Rücktritt von COO Bouée und Sicherheitschef Boccali James Walker wird neuer Chief Operating Officer (COO) VR: Auftrag zur Überwachung war falsch und unverhältnismässig Keine Anhaltspunkte dafür, dass Khan MA oder Kunden abwarb Keine Hinweise für Überwachung weiterer austretender Mitarbeiter VRP: CEO geniesst volles Vertrauen des VR und des VRP persönlich Hatte Kenntnis über Streit zwischen Thiam und Khan Nicht wie wir normalerweise operieren, aber CEO wusste nichts Laut Homburger wurde nicht Cocktail-Party im Januar untersucht wurden Mails und Whatsapp zwischen COO und CEO untersucht Schliessen Beschattung von Mitarbeitern in Zukunft aus - AMS fordert Osram-Aktionäre auf, ihre Aktien vor Fristablauf anzudienen - SGS: Übernimmt gewisse Geschäft und Anlagen von finnischer FIOH - Arundel H1: Gewinn von 7,5 Mio USD (VJ Verlust 13,3 Mio) - Airopack H1: Operative Einnahmen 2,1 Mio EUR (VJ 12,6 Mio) Reinergebnis 84,9 Mio EUR (VJ -26,3 Mio) Letzter Handelstag der Aktien am 31. Oktober 2019 - EPH H1: Reingewinn 27,3 Mio USD (VJ 2,7 Mio) - Gurit schliesst Werk in Zullwil im zweiten Semester 2021 - Hiag erwirbt Areal der FCA Switzerland in Zürich-Altstetten - Hochdorf: Leiter Division Baby Care tritt per Ende März 2020 ab - Implenia bündelt Immobilienportfolio in neuer Immobiliengesellschaft Ziele bestätigt - EBITDA vor Sonderkosten >150 Mio Fr. baut höchstes Holzhochhaus der Schweiz - Auftrag von über 100 Mio Fr - LumX H1: Reinergebnis nach Minderheiten -3,9 Mio USD (VJ -4,5 Mio) Bruttoertrag 4,5 Mio Dollar (VJ 3,9 Mio) - Nebag steigert inneren Wert in den ersten neun Monaten - Stadler Rail gewinnt Ausschreibung für 11 Strassenbahnen in Augsburg NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Adria Airways Konkurs - Keine Flüge mehr zwischen Zürich und Lugano BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,07% - Clariant: Citadel meldet Anteil von 3,381% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,04% - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,86% - Castle Alternative: Alpine Select erhöht Anteil auf 20,03% PRESSE DIENSTAG - Bain gibt sich in Kampf mit AMS um Osram wohl geschlagen (Börsen-Zeitung) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Implenia: Capital Market Day Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day (10.30 bis 17.00 Uhr), Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2019 (09.30 Uhr) BFS, Landesindex der Konsumentenpreise September 2019 (Mittwoch) KOF Konjunkturprognose Herbst (Mittwoch) - EU: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie (10.00 Uhr) Verbraucherpreise (10.00 Uhr) - US: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie (15.45 Uhr) Bauausgaben (16.00 Uhr) ISM-Index verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - BFS: Detailhandelsumsatz August -1,3%/-1,4% (nom./real) - saisonber. -1,6% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SoftwareOne (angekündigt für Q4 2019) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: per 01.10. (heute): - Conzzeta (30,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0877 - USD/CHF: 0,9997 - Conf-Future: -28 BP auf 162,29% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,700% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,26% auf 10'105 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,40% auf 10'078 Punkte - SLI (Montag): +0,30% auf 1'538 Punkte - SPI (Montag): +0,37% auf 12'233 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,36% auf 26'917 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,75% auf 7'999 Punkte - Dax (Montag): +0,38% auf 12'428 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,05% auf 21'885 Punkte STIMMUNG - Freundlich - Entspannungssignale im Handelsstreit

yr/tt

(AWP)