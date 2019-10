UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika nennt neue Ziele der "Strategie 2023" 2023: EBIT-Marge von 15-18% anstatt von bislang 14-16% angestrebt Jährliches Wachstum von 6-8% angestebt - Julius Bär verkleinert Geschäftsleitung auf neun von bisher 15 Personen Vereinfachte Organisationstruktur für "agilere Aufstellung" Leiter Schweiz Gian Rossi verlässt Bank per Ende 2019 - Implenia: Veraison pocht auf Aufspaltung von Implenia Veraison/Rösler berufen ausserordendliche GV ein Entscheid über Plan Spin-Off Real-Estate-AG & Börsen-Listing an GV Veraison/Rössler nominieren drei Mitglieder für den Verwaltungsrat Ersetzung von VR-Präsident Hans Ulrich Meister wird gefordert - Alpiq-Ankeraktionäre halten gemäss definitivem Endergebnis 89,94% der Aktien - Baloise investiert in Auto-Leasing-Plattform gowago.ch - Idorsia will Daten zu Cenerimod an ACR/ARP Jahrestreffen präsentieren - Leclanché plant a.o. GV - Umwandlung von Schulden in Eigenkapital - Molecular Partners behandelt ersten Patienten mit soliden Tumoren - Rapid Nutrition rechnet mit Vorsteuergewinn von 1 Mio AUD - U-Blox und Kudelski erweitern Partnerschaft im Bereich Internet of Things NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet Anteil von 4,96% - Partners Group meldet eigene Positionen von 0,871%/5,337% - Alpiq: Merion Capital erhöht Anteil auf 5,488% - Bossard: Kohlin Holding meldet Anteil von 56,29% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day (10.30 bis 17.00 Uhr), Zürich Freitag: - KTM Industries, aoGV (11.00 Uhr), Mattighofen Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Markit PMI Dienste September 2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz August 2019 (11.00 Uhr) Erzeugerpreise August 2019 (11.00 Uhr) - GB: Markit Einkaufsmangerindex Dienste September 2019 (10.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Markit PMI Dienstleistungen September 2. Veröffentlichung (15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie August 2019 (16.00 Uhr) ISM-Index Dienstleistungen September 2019 (16.00 Uhr) - CH: BFS Touristische Beherbergungen August 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SoftwareOne (angekündigt für Q4 2019) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: per 10.10.2019 (letzter Handelstag 9.10.) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0958 - USD/CHF: 1,0003 - Conf-Future: +15 BP auf 162,14% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,677% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,04% auf 9'754 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -1,96% auf 9'757 Punkte - SLI (Mittwoch): -2,14% auf 1'488 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,86% auf 11'868 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -1,86 auf 26'079 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,56% auf 7'785 Punkte - Dax (Mittwoch): -2,76% auf 11'925 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -2,01% auf 21'342 Punkte STIMMUNG - Stabilisierung möglich, aber nach wie vor zahlreiche Unsicherheiten

