UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza geht Kooperation mit Prevail Therapeutics ein - Novartis erhält US-Zulassung für Beovu zur Behandlung von feuchter AMD Ligelizumab erzielt besser Ergebnisse als Xolair bei Urtikaria - Roche: Tecentriq in Schweiz zur Behandlung von best. Lungenkrebs zugelassen - Sika-Konzern schwächelt beim Unternehmensziel Roce - Addex erzhält weitere Mittel von Partner Indivor im Rahmen der Zusammenarbeit beziffert zusätzliche Mittel von Indivior für 2019 auf 800'000 USD - Autoneum: Matthias Matthias Holzammer wird neuer CEO Probleme in Nordamerika herausfordender als erwartet Keine Verbesserung beim operativem Konzernergebnis im H2 - Aryzta 2018/19: Umsatz 3,4 Mrd EUR (AWP-Konsens: 3,4 Mrd) Organisches Wachstum bei 0,0% (AWP-Konsens: +0,8%) EBITDA 307,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 304,4 Mio) Underlying EPS 9,0 Cent (AWP-Konsens: 7,8 Cent) Organische Umsatzveränderung Q4 bei -2,5% (AWP-Konsens: +0,6%) 2019/2020: EBITDA-Wachstum erwartet CEO: Umsatzprobleme in Nordamerika - EBITDA hat sich stabilisiert - BBC hält gemäss Zwischenergebnis über 99% an Baumgartner - DKSH vertreibt neu Maschinen von Kolzer in Japan und Taiwan - LumX: Leiterin der Rechtsabteilung verlässt das Unternehmen - Rieter: Auftragseingang für Grossprojekt aus Ägypten verbucht (180 Mio Fr.) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,09% - Evolva: Mark Angelo meldet höheren Anteil von 22,03% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 3,003%/3,812% - VAT Group: George Loening senkt Anteil auf unter 3% PRESSE DIENSTAG - FT: Credit Suisse drohen mehrere Hypothekar-Klagen in USA ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Aryzta: BMK 2018/19 Mittwoch: - Keine Termine - Donnerstag: Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2019 (nachbörslich) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: OECD-Frühindikator 08/19 (12.00 Uhr) - US: Rede von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa zur Weltwirtschaft, (14.00 Uhr) Erzeugerpreise 09/19 (14.30 Uhr) Rede von Fed-Mitglied Evans in Chicago (19.35 Uhr) Rede von Fed-Chef Powell in Denver (19.50Uhr) API-Rohöllagerbestände (22.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote September 2,1% (VM 2,1%), saisonbereinigt 2,3% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (angekündigt für Q4 2019) - Dekotierungen: Ceva Logistics: per 10.10.2019 (letzter Handelstag 9.10.) Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0981 - USD/CHF: 0,9945 - Conf-Future: +9 BP auf 162,78% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,765% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,02% auf 9'916 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,88% auf 9'914 Punkte - SLI (Montag): +0,88% auf 1'509 Punkte - SPI (Montag): +0,88% auf 12'075 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,36% auf 26'478 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,33% auf 7'956 Punkte - Dax (Montag): +0,70% auf 12'097 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,16% auf 21'624 Punkte STIMMUNG - SMI kaum verändert erwartet

