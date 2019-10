UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Umsatz 4,66 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,66 Mrd) Umsatz Riechstoffe 2,09 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,06 Mrd) Umsatz Aromen 2,58 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,58 Mrd) Org. Umsatzwachstum 6,4 % (AWP-Konsens: 5,8%) bestätigt Mittelfristziele - Novartis sieht längerfristige Wirksamkeit von Cosentyx bei PsA bestätigt - Adecco: Moody's bestätigt 'Baa1'-Kreditrating und Ausblick 'stabil' - Geberit vermeldet Tod von Verwaltungsrat Thomas M. Hübner - Clariant: Investor Israel Englander hält 3,45 Prozent am Chemiekonzern - Bossard Q3: Umsatz 218,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 210,6 Mio) 2019: Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn bestätigt - Ascom gewinnt Auftrag für deutsches Gefängnis - Volumen rund 1,3 Mio Fr. - Energiedienst investiert 1,5 Millionen Euro in Solaranlage in Deutschland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Indonesisches Fintech Achiko verschiebt Kotierung an Schweizer Börse BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: Israel Englander meldet Anteil von 3,45% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 15,74% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,39% PRESSE DONNERSTAG - LafargeHolcim verabschiedet sich aus Bieterrennen um BASF-Bauchemie (Bloomberg) - Bâloise-CEO: Expansionspläne für Online-Versicherungen denkbar (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2019 (nachbörslich) Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Sitzungsprotokoll 12.9.2019 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) Realeinkommen September 2019 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise September 2019 (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Exporte August -1,8% gg Vormonat (Prognose -1,0) Importe August +0,5% gg Vormonat (Prognose +0,5) Handelsbilanzsaldo August +16,2 Mrd Euro (Prognose +18,8) Leistungsbilanzsaldo August +16,9 Mrd Euro (Prognose +17,9) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachrist 14.10.-25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (angekündigt für Q4 2019) - Dekotierungen: Ceva Logistics: per HEUTE Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0926 - USD/CHF: 0,9946 - Conf-Future: -50 BP auf 162,36% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,734% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,23% auf 9'853 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,30% auf 9'830 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,27% auf 1'496 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,32% auf 11'983 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,70% auf 26'346 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,02% auf 7'904 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,04% auf 12'094 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,45% auf 21'552 Punkte STIMMUNG - Etwas höhere Eröffnung erwartet; Handelsgespräche zwischen USA und China im Blick

