UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht mit Mabthera in Phase-III-Studie Ziele bei Autoimmunerkrankung - Temenos erhält Auftrag von maltesischer Laskaris - Sunrise: UPC-Besitzer Libery Global unterstützt Kapitalerhöhung Kaufzusage für bis zu 500 Mio Fr. an bedingten Rechten - Sunrise erhält Unterstützung von Glass Lewis für UPC-Deal - Crealogix begibt Wandelanleihe im Betrag von mindestens 20 Mio. Fr. - Implenia: Veraison und Parmino brechen Gespräche mit Implenia ab - Klingelnberg: Umsatz und operativer Gewinn klar unter Vorjahr erwartet Automobil- und andere Märkte mit signfikanter Verlangsamung Effizienzprogramm wird gestartet - Medacta zahlt Jubiläums-Bonus an alle Mitarbeiter - Peach Property: Kreissparkasse Biberach erhöht Anteil von 7,7% auf 10,9% - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SoftwareOne-IPO: Kotierung an SIX Swiss Exchange um den 25. Oktober herum Preisrange von 16,50 bis 21,00 Franken pro Aktie Basis-Angebot 38,5 Mio Aktien, Greenshoe bis 5,8 Mio Aktien Marktkapitalisierung bei rund 2,5 bis 3,2 Mrd. Franken Streubesitz 24,3% vor bzw. 28,0% nach Greenshoe - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,10% - Adval Tech: Willy Michel meldet Anteil von 28,94% - Aryzta: Credit Suisse Funds hält neu 3,04% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,42% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Sonova: Investorentag - Gurit: Umsatz Q3 (nachbörslich) Mittwoch: - Roche: Umsatz Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Conzzeta: Umsatz 9 Mte - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex September (08.30 Uhr) - EU: Industrieproduktion (11.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - USA: Columbus Day (Anleihenhandel geschlossen) - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachrist 14.10.-25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (am oder um den 25. Oktober, Bookbuilding 14. bis 24.10)) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0988 - USD/CHF: 0,9960 - Conf-Future: -29 BP auf 161,19% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,666% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,09% auf 10'007,96 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Freitag): +1,15% auf 10'017 Punkte - SLI (Freitag): +1,55% auf 1'532 Punkte - SPI (Freitag): 1,03% auf 12'178 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,21% auf 26'817 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,34% auf 8'057 Punkte - Dax (Freitag): 2,86% auf 12'512 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - Atempause nach Kurssprung vom Freitag

