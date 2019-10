UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza und Genmab erweitern Zusammenarbeit - Sonova präsentiert an heutigem Investorentag Hörgeräte-Plattform Marvel 2.0 - Allreal plant Sanierung eines Zürcher Geschäftshauses - Banque Profil de Gestion gibt Gewinnwarnung ab - Implenia erhält Folgeauftrag für Überbauung in Vernier - Volumen 270 Mio Fr. - KTM kündigt Aktienrückkauf an - Volumen von max. 75,7 Mio EUR - Mobimo: Nur tiefer Ergebnisbeitrag aus Entwicklungstätigkeit für Dritte erw. - PSP ernennt Reto Grunder zum neuen Investment-Chef - Stadler gewinnt Auftrag in Taiwan - Volumen von 165 Mio EUR - Tamedia etc.: Schweizer Verlage starten Online-Registrierung von Mediennutzern - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,37% - Barry Callebaut: Invesco meldet Anteil von 3,00291% - Komax: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,97% - Santhera: Iglu Group (Gruppe Arnold) senkt Anteil auf 2,97% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,1% - PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: Investorentag - Gurit: Umsatz Q3 (nachbörslich) Mittwoch: - Roche: Umsatz Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Conzzeta: Umsatz 9 Mte - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) Donnerstag: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - GAM: Q3 2019 Interim Management Statement - Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS - Produzenten- und Importpreisindex September 2019 (08.30 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/19 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 10/19 (14.30 Uhr) Weltbank und IWF Jahrestagung Pk zum World Economic Outlook (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist 14.10.-25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (am oder um den 25. Oktober, Bookbuilding 14. bis 24.10) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0996 - USD/CHF: 0,9965 - Conf-Future: +22 BP auf 161,41% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,640% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,18% auf 9'981,89 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Montag): -0,53% auf 9'964 Punkte - SLI (Montag): -0,53% auf 1'524 Punkte - SPI (Montag): -0,50% auf 12'118 Punkte - Dow Jones (Montag): '0,10% auf 26'787 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,10% auf 8'049 Punkte - Dax (Montag): -0,49% auf 12'487 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,87% auf 22'207 Punkte STIMMUNG - Wenig Impulse im frühen Handel erwartet

