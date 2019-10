UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche 9 Mte: Umsatz Gruppe 46,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 45,52 Mrd) Umsatz Pharma 36,60 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 36,0 Mrd) Umsatz Diagnostics 9,51 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 9,48 Mrd) 2019: Ausblick erhöht - neu Umsatzplus im hohen einstelligen %-Bereich CEO: Zuversichtlich, dass wir auch über 2019 hinaus weiter wachsen Erwartet Abschluss Spark-Übernahme weiter bis Ende Jahr CEO an Call: Neue Mittel stellen bereits etwa 30% der Konzernumsätze dar Sind in China bislang mehr als 50% gewachsen Hinweise auf US-Zölle für Pharmaprodukte liegen nicht vor USA exportieren mehr Pharmaprodukte als sie importieren Roche exportiert mehr aus den USA als dorthin importiert wird Biosimilar-Einfluss in etwa wie von uns erwartet Biosimilars werden in den USA 2020 deutlicher spürbar sein Keine Änderung in M&A-Strategie - Bolt-ons weiterhin bevorzugt - AMS lanciert neue Generation von 3D-Sensoren für Gesichtserkennung - Dufry baut Präsenz am Flughafen in Mexico City aus - Kühne+Nagel baut Pharma-Verteilzentrum im belgischen Geel aus - Meyer Burger: Ethos und ISS lehnent Wahl von Sentis-Vertreter Kerekes in VR ab - Romande Energie: Finanzchef Denis Matthey verstorben - Sunrise: Kanadische Pensionskasse gibt UPC-Deal Rückendeckung - Conzzeta 9 Mte: Umsatz 1'136,5 Mio Fr. (VJ 1'306,5 Mio) 2019: Weiterhin Umsatz leicht unter Vorjahr erwartet Leichte Verbesserung der operativen Gewinnmarge erwartet - Gurit 9 Mte: Umsatz 428,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 426,4 Mio 2019: Umsatz neu von über 550 Mio Fr. (alt: 525 Mio) erwartet EBIT-Marge weiter in oberer Hälfte des Ziels von 8-10% erwartet - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Novavest: Wechsel an Schweizer Börse SIX wird beantragt 1. Handelstag für den 16.12. geplant - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet zuletzt Anteil von 4,98% - Coltene: Arthur Zwingenberger meldet Anteil von 17,2% - PRESSE MITTWOCH - Selecta bläst Börsengang ab (FuW mit Bezug auf Kreise) - Swiss Life: In Zukunft noch mehr Kommissionsertrag (CFO-Inti in FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Roche: Conf. Call Umsatz Q3 (14.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) Donnerstag: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - GAM: Q3 2019 Interim Management Statement - Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) Freitag: - BB Biotech: Ergebnis Q3 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz August (11.00 Uhr) Verbraucherpreise August (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz September (14.30 Uhr) NAHB-Index Oktober (16.00 Uhr) Lagerbestände Oktober (16.00 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) - CH: EZV, Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist 14.10.-25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (am oder um den 25. Oktober, Bookbuilding 14. bis 24.10) Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1011 - USD/CHF: 0,9977 - Conf-Future: -98 BP auf 160,43% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,627% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,15% auf 10'063,85 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,85% auf 10'049 Punkte - SLI (Dienstag): +1,10% auf 1'540 Punkte - SPI (Dienstag): +0,68% auf 12'200 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,89% auf 27'025 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,24% auf 8'149 Punkte - Dax (Dienstag): +1,15% auf 12'630 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,20% auf 22'473 Punkte STIMMUNG - Roche nach starken Zahlen deutlich höherer erwartet (vorb. +1,8%) - Mehrheit der Titel eher unter Druck

(AWP)