UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse führt Negativzinsen für Vermögende ein - Roche erhält in USA Zulassung für Grippemittel Xofluza bei Hochrisikopatienten - BB Biotech 9 Mte: Reingewinn von 172 Mio. Fr (VJ 172 Mio) Q3: Reingewinn von -382 Mio Fr. (VJ 242 Mio) - Wisekey 9 Mte: Vorläufiger Umsatz von 18,7 Millionen Dollar Bargeldbestand per Ende September bei 19,2 Millionen Dollar Erwarten positiven Nettoertrag für 2019 - Cosmo lizensiert Aemcolo für USA an RedHill Biopharma beteiligt sich mit 19,56% an RedHill Biopharma - Edisun plant weitere Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Portugal-Projekten - Landis+Gyr schliesst Smart-Grid-Projekt in Brasilien mit Stromgruppe CEEE ab - Meyer Burger: REC startet Produktion auf HJT/SmartWire-Fertigungslinie - Stadler hat Lokomotiven-Auftrag aus Spanien unter Dach und Fach NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,19% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,99% - Castle Alternative: LGT Capital Partners senkt Anteil auf 24,72% - Rieter: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,11% - The Native: Clear Express Group senkt Anteil auf 9,986% PRESSE FREITAG - AMS erwägt Insidern zufolge neue Offerte für Osram (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Glarner KB: Ergebnis Q3 Dienstag: - Novartis: Ergebnis + Conf. Call Q3 - UBS: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Logitech: Ergebnis + Conf. Call Q2 - AMS: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Kühne + Nagel: Ergebnis Q3 - Idorsia: Ergebnis 9 Mte - GV: Dormakaba WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Leistungsbilanz August 2019 (10.00 Uhr) - US: Dalles-Fed-Präsident Kaplan hält eine Rede (15.00 Uhr) Index Frühindikatoren September 2019 (16.00 Uhr) Kansas-City-Fed-Präsidentin George hält eine Rede (16.00 Uhr) Fed Vice Chairman Clarida hält eine Rede in Boston (17.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - JP: Inflation sinkt im September auf tiefsten Stand seit April 2017 - CN: Chinas Wachstum im Q3 überraschend stark auf 6,0 Prozent abgebremst Industrieproduktion September 2019 +5,8% gg VJ vs. August +4,4% Einzelhandelsumsatz September 2019 +7,8% gg VJ v. August +7,5% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist bis 25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (am oder um den 25.10., Bookbuilding bis 24.10) Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.10.: - Dormakaba (16,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0980 - USD/CHF: 0,9874 - Conf-Future: +27 BP auf 160,55% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,544% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,16% auf 9'993,12 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,23% auf 10'009 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,39% auf 1'535 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,51% auf 12'121 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,09% auf 27'026 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,40% auf 8'157 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,12% auf 12'655 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,18% auf 22'493 Punkte STIMMUNG - Etwas tiefere Eröffnung erwartet; Anleger bleiben vorsichtig

(AWP)