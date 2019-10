UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche verlängert erneut Übernahmeofferte für Spark Therapeutics (bis 25.11.) - Feintool Q3: Nettoumsatz 154,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 158,5 Mio) 2019: Verhaltener Ausblick und unverändert schwierige Marktlage erw. Rechnen weiterhin mit nachhaltig positivem Nettoergebnis - Landis+Gyr H1: Umsatz 862,8 Mio USD (AWP-Konsens: 860,6 Mio) Adj. EBITDA 124,9 Mio USD (AWP-Konsens: 115,9 Mio) Gewinn 71,8 Mio USD (AWP-Konsens: 54,5 Mio) 2019/20: Umsatzwachstum von 1-4% gegenüber bisher 2-5% erwartet Bereinigte EBITDA zwischen 240 und 255 Mio USD erwartet - Phoenix Mecano Q3: Brutto-Umsatz 173,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 161,7 Mio) EBIT 9,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 6,1 Mio) Reingewinn 4,7 Mio EUR (VJ 8,3 Mio) 2019: Weiter EBIT im Bereich von 33 bis 40 Mio EUR erwartet - Rieter 9 Mte: Auftragseingang 524,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 593,0) Ziele 2019 konkretisiert - EBIT/Reingewinn wg. Sondereffekt über VJ Sparmassnahmen sind "weitestgehend umgesetzt" - SIG Combibloc 9 Mte: Umsatz 1'235,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 1'230 Mio) Bereinigter EBITDA 329,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 328 Mio) Bereinigter Gewinn 134,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137 Mio) - Straumann Q3: Umsatz 371,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 364,3 Mio) Organisches Umsatzwachstum 18,7% (VJ 18,1%) 2019: org. Umsatzwachstum im mittl. Zehnprozentbereich erwartet Straumann übernimmt Bay Materials LLC aus Kalifornien Andreas Meier per 1. Januar 2020 in Geschäftsleitung berufen - Aevis 9 Mte: Umsatz 707,6 Mio Fr. (VJ 469,1 Mio) Umsatz wird im vierten Quartal nach Akquisitionen stark steigen 2019: Ordentliche Ausschüttung soll deutlich erhöht werden - Gurit schliesst Fabrik in Ungarn Mitte 2020 - Kein Käufer gefunden Schliessung wird Ergebnis mit tiefem einstelligen Mio-Betrag belasten - Basilea gibt Marktzulassung von Antimykotikum Cresemba in Brasilien bekannt - Calida erhöht Beteiligung an Lafuma auf 91,84% - Coltene ergänzt Gruppenleitung mit John Westermeier und Martin Schlüter - Kuros will Kapital weiter erhöhen - aoGV am 19. November - Schaffner gewinnt mehrere Grossaufträge (Volumen 55 Mio) - Schmolz+Bickenbach: Vekselberg fordert Neubesetzung von Verwaltungsrat - Zur Rose und Migros planen weitere Shop-in-Shop-Apotheke in Crissier - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swissgrid vor weiterer Aktienkapitalerhöhung - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: BlackRock senkt Anteil leicht auf 4,99% - AMS: BlackRock erhöht Anteil auf 5,03% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,01% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil leicht auf 2,91% - New Venturetec in Liq: Alpine Select erhöht Anteil auf 15,74% - SoftwareOne: Diverse Beteiligungsmeldungen nach IPO - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Rieter: Conference Call zu Q3 (09.00 Uhr) - Straumann: Conference Call zu Q3 (09.30 Uhr) - Landis+Gyr: Conference Call zu Q3 (10.00 Uhr) Mittwoch: - Credit Suisse: Ergebnis Q3 + MK - Clariant: Umsatz/EBITDA Q3 - Meyer Burger: aoGV zu Sentis-Antrag VR Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q3 - Molecular Partners: Q3 Management Statement - Swiss Re: Kennzahlen 9Mte - Swisscom: Ergebnis Q3 - SNB: Ergebnis Q3 - Pargesa: Ergebnis Q3 - The Native: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Schwebende Hausverkäufe 09/19 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 10/19 (15.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) CS-CFA Index Oktober (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist bis 25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1035 - USD/CHF: 0,9948 - Conf-Future: -80 BP auf 159,14% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,510% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,15% auf 10'216,45 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,34% auf 10'232 Punkte - SLI (Montag): +0,50% auf 1'572 Punkte - SPI (Montag): +0,31% auf 12'345 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,49% auf 27'091 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,01% auf 8'326 Punkte - Dax (Montag): +0,37% auf 12'942 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,47% auf 22'974 Punkte STIMMUNG - Leichte Konsolidierung der jüngsten Gewinne erwartet

