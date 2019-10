UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q3: Reingewinn 881 Mio Fr. (AWP-Konsens: 776 Mio) Vorsteuergewinn 1'142 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'131 Mio) Harte Kernkapitalquote (CET1, Basel III) 12,4% (Q2 12,5%) Geschäftsaufwand 4'112 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'071 Mio) Verwaltete Vermögen Ende Sept 1'482,2 Mrd Fr. (Ende Q2: 1'459,9 Mrd) Vorsteuerergebnis Swiss UB 607 Mio Fr. (VJ +511 Mio) Vorsteuerergebnis IWM 539 Mio Fr. (VJ +378 Mio) Vorsteuerergebnis Asia Pacific 247 Mio Fr. (VJ +176 Mio) Vorsteuerergebnis Global Markets 269 Mio Fr. (VJ -96 Mio) Vorsteuerergebnis ICBM -15 Mio Fr. (VJ +70) Gewinn aus Verkauf von Fonds-Plattform InvestLab 327 Mio Fr. Rechnen mit höherer Kundenzurückhaltung besonders mit Blick auf 2020/21 Glauben sind gut positioniert, um relativ gesehen zu outperformen Für Schlussquartal 2019 rechnen wir mit üblichem saisonalen Rückgang Herausforderungen wegen geopolitischer Lage werden anhalten Halten an RoTE-Ziel von 10 Prozent im laufenden Jahr fest Passen Ziele nicht innerhalb des Jahres an Quartale verliefen/verlaufen 2019 anders als saisonal üblich Erreichen Aktienrückkauf-Ziel von mindestens 1 Mrd Fr. bis Ende Jahr - Clariant Q3: Umsatz weitergef. Gesch. 1,043 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,067 Mrd) EBITDA vor Einmaleffekten 169 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175 Mio) EBITDA-Marge 16,2 Prozent (AWP-Konsens: 16,4 Prozent) EBITDA 151 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153 Mio) Nettoneugeld Vermögensverwaltung +12,8 Mrd Fr. (Q2 +9,5 Mrd) Geschäftsertrag 5'326 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'199 Mio) 2021: Überdurchschnittliches Wachstum und höhere Profitabilität Bernd Hoegemann wird Mitglied der Geschäftsleitung CFO: Drittes Quartal bestätigt unsere Marschrichtung - Novartis: FDA verfügt zu Zolgensma teilweisen Stopp bei klinischen Studien Vorgängige Studie hat Hinweise auf Entzündungserscheinungen gezeigt FDA-Entscheid hat keinen Einfluss auf Zolgensma-Vermarktung - ABB erhält Auftrag für Anschluss eines Offshore-Windparks in Grossbritannien - Roche: EMA und FDA akzeptieren Zulassungsantrag für Satralizumab - Aevis Victoria kauft Gebäude in Paris - Marktwert 15 Mio Euro - Also schliesst Übernahme des bulgarischen IT-Distributors Solytron ab - Basilea präsentiert positive präkl. Daten zu Derazantinib und Lisavanbulin - Carlo Gavazzi mit stabilem Umsatz im Halbjahr - tieferer Gewinn - Graubündner Kantonalbank: Bündner Regierung bestätigt zwei Bankräte - Medacta: Erste Hüft-Operation mit MectaLock PEEK in Australien - Stadler Rail erhält Grossauftrag der österreichischen WESTbahn Auftragswert knapp 300 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX Group sichert Teil ihrer Worldline-Aktien in Finanzvehikel ab BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht leicht auf 3,02% - Autoneum: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,07% - BFW Liegenschaften: CACEIS (MV Immoxtra Schweiz) meldet Anteil von 5,01% - Dufry: BlackRock senkt Anteil leicht auf 4,98% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,99% - Lem: Threadneedle Asset Management senkt Anteil auf 2,9893% - Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 9,81% - Sunrise: Canada Pension Plan Investment Board meldet Anteil von 4,86% - Temenos: BNP Paribas erhöht auf 8,61% - Eigenanteil von 2,54%/3,044% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Credit Suisse: Conf. Call Q3 - Clariant: Q3 - Meyer Burger: aoGV zu Sentis-Antrag VR Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q3 - Swisscom: Ergebnis Q3 - Swiss Re: Kennzahlen 9Mte - Molecular Partners: Q3 Management Statement - Pargesa: Ergebnis Q3 (nachbörslich) - The Native: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) CS-CFA Index Oktober (10.00 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 10/19 (09.55) Verbrauchervertrauen 10/19 (vorläufig) (14.00 Uhr) - EZ: Wirtschaftsvertrauen 10/19 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 10/19 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 10/19 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung 10/19 (13.15 Uhr) BIP Q3/19 (vorab) (13.30 Uhr) Privater Konsum Q3/19 (vorab) (13.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (19.00 Uhr/Pk 19.30 Uhr) - SNB: Referat Thomas Jordan, Möglichkeit und Grenzen der Geldpolitik (Do) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1038 - USD/CHF: 0,9929 - Conf-Future: +3 BP auf 159,17% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,493% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,13% auf 10'244 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,25% auf 10'258 Punkte - SLI (Dienstag): +0,10% auf 1'573 Punkte - SPI (Dienstag): +0,21% auf 12'370 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,07% auf 27'071 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,59% auf 8'277 Punkte - Dax (Dienstag): -0,02% auf 12'940 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,57% auf 22'843 Punkte STIMMUNG - Vor US-Zinsbeschluss leichter gesehen - CS positiv im Fokus

