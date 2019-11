UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant schliesst Verkauf des Healthcare-Packaging-Geschäfts ab - Novartis: Cosentyx erweist sich im direkten Vergleich mit Humira überlegen Cosentyx cerfehlt in EXCEED-Studie allerdings Ziele knapp - Roche-Tochter Chugai erhält Zulassung für Hemlibra in Taiwan - Elma ernennt Thomas Herrmann zum neuen CEO - Medartis: Verkaufschef Oliver Marx verlässt das Unternehmen - Meyer Burger schliesst Verkauf des Firmengebäudes ab - Pargesa schliesst erste 9 Monate 2019 mit höherem Gewinn ab - S+B: Haefner verzichtet auf Bedingung, zwei VR-Kandidaten zu ernennen VR-Vergütungsausschuss wird VR-Kanditaten von Liwet beurteilen - The Native plant Privatplatzierung von Wandelanleihe im Volumen von 8 Mio Fr. H1: Umsatz von 98,12 Mio Fr. (VJ 50,20 Mio) Reinverlust von 5,72 Mio Fr. (VJ -2,15 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Safra Sarasin ernennt Daniel Belfer zum neuen Chef BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ENR Russia: Georg von Opel hält Anteil von 33,76% - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 5% - New Venturetec in Liq: Alpine Select erhöht Anteil auf 20,08% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,09% - Temenos: Blackrock hält 4,94% - Eigenbestand 2,54% - AMS: BlackRock senkt Anteil leicht auf 5,02% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - Adecco: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Burckhardt: Ergebnis H1 2019/20 - Dufry: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Lem: Ergebnis + Conf. Call H1 2019/20 - Luzerner KB: Ergebnis Q3 - Oerlikon: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Ypsomed: Ergebnis + MK H1 2019/20 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze September 2019 (8.30 Uhr) BFS Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2019 (8.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2019 (9.30 Uhr) MK Seco: Erster Bericht zum Vollzug der Stellenmeldepflicht (9.30 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe Oktober 2019 (10.30 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht Oktober 2019 (13.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe Oktober 2019 endgültig (14.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe Oktober 2019 (15.00 Uhr) Bauinvestitionen September 2019 (15.00 Uhr) - CH: Seco Konsumentenstimmungsindex Umfrage Oktober (Montag) BFS Touristische Beherbergungen September 2019 (Montag) KOF Beschäftigungsindikator (Montag) MK Seco: OECD Länderbericht 2019, Bern (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Vollzug voraussichtlich 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per HEUTE New Venturetec: per HEUTE Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1008 - USD/CHF: 0,9861 - Conf-Future: +53 BP auf 159,84% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,511% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,25% auf 10'245 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,34% auf 10'220 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,34% auf 1'566 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,39% auf 12'337 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,52% auf 27'046 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,14% auf 8'292 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,34% auf 12'867 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,33% auf 22'851 Punkte STIMMUNG - Positiver November-Anfang erwartet

ys/kw

(AWP)