UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 9 Mte: Geschäftsvolumen 18,0 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 18,2 Mrd) Fee-Erträge 1,3 Mrd Fr. (VJ 1,16 Mrd) Nettoneugelder Drittkunden 6,5 Mrd Fr. (VJ 5,21 Mrd) Nettoanlagerendite nicht annualisiert 1,9 % (VJ 2,2%) CEO: Stärken Stellung mit "Swiss Life 2021"-Programms laufend - Vifor Pharma und Evotec bilden Joint-Venture in Nephrologie - Barry Callebaut 2018/19: Umsatz 7,31 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 7,34 Mrd) Verkaufsmenge +5,1% (AWP-Kons.: +5,4%) EBIT 601,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 605 Mio) Konzerngewinn 368,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 376 Mio) Dividende 26,00 Fr. pro Aktie (Konsens: 26,10 Fr.) Ziele bis 2021/22 (Volumen, EBIT) bestätigt Baer und Steinemann stellen sich nicht zur Wiederwahl in VR - Vontobel 9Mte: Kundenvermögen Ende Sept.217,1 Mrd Fr. (Ende Juni 213 Mrd) Gesamtergebnis liegt über Vorjahr Hohes Netto-Neugeldwachstum im Asset Management bestätigt Ertrags- und Wachstumsziele für 2020 - Züblin H1: Mietertrag 4,7 Mio Fr. (VJ 4,1 Mio) EBITDA 2,7 Mio Fr. (VJ 1,7 Mio) Konzernergebnis 4,4 Mio Fr. (VJ 1,8 Mio) 2019/20: Wachstum durch Immobilienakquisitionen, Kosteneinsparungen - Banque Profil de Gestion weist nach neun Monaten Verlust von 1,02 Mio Fr. aus - Dufry plant Ausgabe einer Senior Anleihe über 750 Mio Euro - Kudelski-Tochter Nagra und Openview erweitern Partnerschaft - Private Equity Holding H1: Gesamtergebnis 6,8 Mio Euro (VJ 24,5 Mio) - SHL: Chinesische Investoren suchen nach wie vor Partner für Pflichtangebot - SIG Combibloc übernimmt australische Visy Cartons Pty - Preis 57 Mio Fr. - SoftwareOne übernimmt BNW Consulting - 30 Mitarbeiter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: Israel Englander senkt Anteil unter 3% - Temenos meldet eigene Positionen von 2,54%/3,042% - Aluflexpack: Capital Group meldet Anteil von 3,225% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 2,97% - U-blox: Norges Bank erhöht und senkt Anteil - zuletzt 2,89% PRESSE MITTWOCH - Swissquote-CEO möchte sein Amt noch maximal vier Jahre ausüben (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: BMK 2018/19 (09.30 Uhr) - Züblin: Conf. Call H1 2019/20 (09.30 Uhr) Donnerstag: - SGS: Investor Day - Zurich Insurance: Update 9Mte (Conf Call 13.00 Uhr) - Ascom: Investor Day - LM Group: Trading and 2019 Guidance Update - Valiant: Ergebnis 9 Mte - Varia US: Ergebnis Q3 - Novavest: aoGV (Wechsel an SIX) Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Bobst: Analysten- und Medienkonferenz, Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturumfragen vom Oktober (09.00 Uhr) SNB Devisenreserven (Donnerstag) Seco Arbeitsmarktdaten Oktober (Freitag) - DE: Auftragseingang Industrie September (08.00 Uhr) Markit PMI Dienste Oktober - 2. Veröffentlichung (09.55) - EU: Markit PMI Dienste Oktober - 2. Veröffentlichung (10.00) Einzelhandelsumsatz September (11.00 Uhr) - USA: Produktivität Q3 (14.30 Uhr) Lohnstückkosten Q3 (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie September +1,3% gg VM (Prog. +0,1) -5,4% gg VJ (Prog. -6,3) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Vollzug voraussichtlich 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.11.: - US Varia (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0996 - USD/CHF: 0,9930 - Conf-Future: -0,75 BP auf 158,41% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,415% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,11% auf 10'262 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,62% auf 10'273 Punkte - SLI (Dienstag): -0,36% auf 1'584 Punkte - SPI (Dienstag): -0,54% auf 12'399 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,11% auf 27'493 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,02% auf 8'435 Punkte - Dax (Dienstag): +0,09% auf 13'149 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,22% auf 23'304 Punkte STIMMUNG - Verschnaufpause dürfte anhalten - Treiber fehlen

jb/rw

(AWP)