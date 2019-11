UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS meldet diverse Veränderungen in Geschäftsleitung David Miller folgt auf James L. Amine als Investment-Bank-Chef Eric Varvel wird Chairman Investment Banking, Harold Bogle Vice Chairman - Novartis-Tochter Sandoz kauft japanische Aktivitäten von Aspen Kandidat LJN452 verbessert wichtige Biomarker bei NASH-Patienten - Roche-Tochter Genentech will Phase-III-Studie zu Gazyva 2020 starten Risdiplam erreicht Ziele in SUNFISH Studie bei SMA - Clariant-CEO Kottmann sieht Verkaufsgespräche für Masterbatches auf Zielgerade - Givaudan übernimmt Ungerer aus New Jersey - Transaktion für Q1 2020 erw. - Ascom: Harald Deutsch strebt an GV 2020 keine Wiederwahl als VR an - Baumgartner beantragt Dekotierung bei der SIX Swiss Exchange - Cembra Money Bank verkauft das Mietkautionsgeschäft von Cashgate - Idorsia: Ermutigende Phase-2-Daten zu Cenerimod - S+B: Volumen Kapitalerhöhung neu mindestens 325 Mio Fr. - U-Blox führt am 12. Dez. aoGV für Kapitalerhöhung durch - Valartis beendet Aktienrückkaufprogramm - 239'436 Aktien angedient NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX lanciert eine eigene Ratingagentur BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: BlackRock meldet Anteil von 5,06% - GAM: Investmentvehikel SFM UK von George Soros senkt Anteil auf unter 3% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 2,95% - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,83% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis (Conf. Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2019 (nachbörslich) Mittwoch: - Bâloise: Update Q3 - Sunrise: Ergebnis Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 16.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: BIP Q3/19 (vorläufig, 10.30 Uhr) Industrieproduktion 09/19, 10.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - JP: MNI September Core Machine Orders -2.9% M/M; Aug -2.4% SONSTIGES - USA: Anleihenmarkt HEUTE geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Vollzug voraussichtlich 8.11.) AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0984 - USD/CHF: 0,9960 - Conf-Future: -7 BP auf 158,02% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,359% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,24% auf 10'285 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,17% auf 10'309 Punkte - SLI (Freitag): -0,46% auf 1'587 Punkte - SPI (Freitag): -0,12% auf 12'451 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,02% bei 27,681 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,48% auf 8'475 Punkte - Dax (Freitag): -0,46% auf 13'229 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,26% auf 23'332 Punkte STIMMUNG - Handelsstreit verunsichert

