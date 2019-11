UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Medikament zur Behandlung von Sichelzellenänamie erhält US-Zulassung - Novartis: Entresto wirkt bei HFpEF in bestimmten Untergruppen besser - Roche kündigt Daten zur Behandlung von Brustkrebs für Fachkongress an - Sunrise: Giuseppe Bonina als Chef der Sparte YOL neu Geschäftsleitungsmitglied - Vifor Pharma ernennt Lee Heeson zum President International - Asmallworld lanciert digitales Reise- und Lifestylemagazin - Intershop kommt mit dem "AuPark" einen Schritt weiter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen-Delegierte beschliessen neue Strukturen für Gruppe BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bâloise erhöht Eigenanteil auf 5,0055% - Barry Callebaut: Jacobs Holding meldet Anteil von 40,09% - Coltene: Robert Heberlein meldet Anteil von 3,46% - Dufry: Blackrock senkt Anteil auf 4,65% - Edisun: Horst Mahmoudi hält Anteil von 35,5% - Gurit: Robert Heberlein meldet Anteil von 4,75% - Nestlé meldet Eigenanteil von 3,01% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Sergio Ermotti will offenbar noch bis zur GV 2021 UBS-Chef bleiben (Finews) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Julius Bär: Interim Management Statement - Sonova: Ergebnis H1 2019/20 + MK - Kuros: aoGV für Kapitalerhöhung - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q3 (14 Uhr) - U-blox: Analystentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober (Dienstag) KOF Prognose der Gesundheitsausgaben (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0955 - USD/CHF: 0,9901 - Conf-Future: -13 BP auf 159,47% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,468% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,25% auf 10'336 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,75% auf 10'310 Punkte - SLI (Freitag): +0,83% auf 1'589 Punkte - SPI (Freitag): +0,73% auf 12'461 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,80% auf 28'005 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,73% auf 8'541 Punkte - Dax (Freitag): +0,47% auf 13'242 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,49% auf 23'417 Punkte STIMMUNG - Freundlich - Fokus auf Entwicklungen im Handelsstreit

tt/

(AWP)