UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis will US-Cholesterinspezialisten Medicines für 9,7 Mrd USD übernehmen Übernahme mit Cash, kurz- und langfristigen Darlehen finanziert Abschluss der Übernahme im Q1 2020 erwartet Ab 2021 Gewinnbeitrag erwartet CEO an Call: Patienten-Gruppe für Medicines Inclirisan sehr gross Deutl. Kostensenkungspotenzial durch Entresto-Überschneidung Medikament Inclisiran könnte Mega-Blockbuster werden Erwarten für Inclisiran langsamen Start, dann deutl. Umsatzplus - Swiss Re bekräftigt an Investorentag ihre Mittelfristziele Sehr starke Kapitalausstattung für Wachstum und Aktionäresrenditen Corporate Solutions macht Fortschritte bei Transformation ReAssure-Beteiligung soll weiternin reduziert und dekonsolidiert werden - Adecco ernennt Ralf Weissbeck zum CIO - Roche: FDA erteilt Status Priority Review für SMA-Mittel Risdiplam - Sika übernimmt rumänische Adeplast SA - PartnersGroup will Anteil an Covage verkaufen - Ascom erhält Auftrag über rund 1,7 Mio Fr. aus Deutschland - Edisun-Kapitalerhöhung: 47% der neuen Aktien von Altaktionären gezeichnet - IGEA Pharma übernimmt Teile von Meditalia - LM Group darf gemäss Gerichtsbeschluss weiterhin Ryanair-Tickets verkaufen - Newron erhält zweite Finanzierungstranche der EIB über 7,5 Mio Euro - SGKB: Strafanzeige gegen Bank und 3 leitende Mitarbeiter eingereicht - SoftwareOne: Nur teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Rahmen IPO - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt Compression: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 3,18% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Sunrise: BlackRock meldet leit höheren Anteil von 5,75% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Swiss Re: Investors' Day 2019 Dienstag: - Mittwoch: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ifo-Geschäftsklima 11/19 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 10/19 (14.30 Uhr) - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q3 2019 (Dienstag) CS-CFA Index November (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: Edisun: Kapitalerhöhung (läuft noch bis 26.11.) Kuros: Kapitalerhöhung um 6 Mio Fr. (22.11. bis 2.12., ab 22.11. "ex Rights") S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0995 - USD/CHF: 0,9973 - Conf-Future: +66 BP auf 160,39% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,517% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,34% auf 10'404,29 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Freitag): +0,30% auf 10'369 Punkte - SLI (Freitag): +0,45% auf 1'594 Punkte - SPI (Freitag): +0,23% auf 12'516 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,39% auf 27'876 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,16% auf 8'520 Punkte - Dax (Freitag): +0,20% auf 13'164 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,78% auf 23'293 Punkte STIMMUNG - Weiter gute Vorgaben aus USA/Asien - Big Pharma (News) und Swiss Re (IR Day) im Fokus

