UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan kauft Kosmetikgeschäft von Indena - Umsatz ca. 8 Mio EUR - Vifor und ChemoCentryx melden positive Daten für Phase-III ADVOCATE Studie - Burckhardt Compression erwirbt restliche Anteile an Arkos Alle Rechtsstreitigkeiten bei Arkos beigelegt Guidance für 2019/20 angepasst - höherer Umsatz - Tamedia wird per Anfang 2020 zur TX Group Pascale Bruderer und Christoph Tonini neu im VR - Barry Callebaut darf Ruby in USA vorläufig als Schokoladetyp vermarkten - BFW Liegenschaften verkauft neun weitere Liegenschaften - Cosmo ernennt Roberto Camerini zum neuen CSO - Luigi Moro geht in Pension - Datacolor muss neuen Personalchef suchen - GF plant Einstieg in Markt für Gas- und Wasserdistribution in Ägypten - Lumx-VR soll bis zu 80 Millionen Aktien ausgeben dürfen - Schaffner: Suzanne Thoma tritt aus VR zurück - Titlis Bergbahnen erhalten 2020 neuen Marketingchef - Wisekey lanciert gemeinsam ON Semiconductor und Tatwah einen IoT Beacon - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: JPMorgan Chase senkt Anteil auf 4,97% - Rapid Nutrition: Whetstone Capital baut Anteil auf 4,72% ab - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,15% - Varia: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,99% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q3 2019 (8.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 10/19 (vorläufig) (14.30 Uhr) FHFA-Index 09/19 (15.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 10/19 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/19 (16.00 Uhr) - CH: CS-CFA Index November (Mittwoch) Seco BIP-Quartalsschätzungen Q3 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: Edisun: Kapitalerhöhung (läuft noch bis HEUTE) S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0985 - USD/CHF: 0,9972 - Conf-Future: -14 BP auf 160,25% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,545% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,11% auf 10'480,10 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,96% auf 10'469 Punkte - SLI (Montag): +0,84% auf 1'607 Punkte - SPI (Montag): +0,94% auf 12'633 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,68% auf 28'066 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,32% auf 8'632 Punkte - Dax (Montag): +0,63% auf 13'246 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,35% auf 23'373 Punkte STIMMUNG - Positive US-Vorgaben dürften leichten Schub geben - Vifor vorbörslich stark gesucht nach guten Studiendaten (+4%)

