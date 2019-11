UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant und Plant Advanced Technologies (PAT) gehen Partnerschaft ein - Achiko arbeitet bei Bezahl-App mit Hypothekarbank Lenzburg zusammen - BFW Liegenschaften wird von der Börse genommen unterbreitet Kaufangebot zu 44,25 Fr. je Aktie Angebotsfrist vom 16. Dezember 2019 bis 20. Januar 2020 9 Mte: EBIT 12,6 Mio Fr. Gewinn inkl. Neubewertungserfolg 4,3 Mio Fr. Netto-Mietzinseinnahmen 13,8 Mio Fr. - Dottikon ES H1: Umsatz 77,9 Mio Fr. (VJ 56,6 Mio) EBIT 18,7 Mio Fr. (VJ 2,4 Mio) Ergebnis 15,4 Mio Fr. (VJ 2,0 Mio) 2020: Aufnahme von externen Finanzmitteln ist in Vorbereitung - Elma 2019: Steigerung bei Bestellungseingang und Nettoerlösen erwartet Höhere Kosten werden zu einem tieferen Unternehmengewinn führen - GAM: Group Head of Investments Matthew Beesley geht - kein Ersatz geplant - Interroll ernennt Heinz Hössli zum neuen Group Chief Financial Officer - Kuros mit Update zu Kapitalerhöhung - MCH Group gibt Personelle Veränderungen im Executive Board bekannt - Rapid Nutrition hat Wandelanleihen von 240'000 Euro platziert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Die Mobiliar: VRP Urs Berger kündigt Rücktritt für Frühling 2022 an CEO Hongler soll 2021 in VR wechseln - "Flybair" hat per Crowdfunding 1 Million Franken eingesammelt BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Invesco reduziert Anteil auf 2,91% - IGEA Pharma: Meditalia meldet im Rahmen eines Deals mit IGEA 53,32% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 2,92% - Rapid Nutrition meldet eigene Veräusserungspositionen von 5,81% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 2,85 Prozent - Varia: Credit Suisse Funds reduziert Anteil auf 2,97% PRESSE FREITAG - Presse: Hedgefonds halten fast die Hälfte der Osram-Aktien - NZZ: BNP Paribas Schweiz baut bis zu 250 Stellen ab ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Schmolz+Bickenbach: aoGV zu Kapitalerhöhung, Emmenbrücke Dienstag: - Glencore: Investor Update (Webcast 15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) SNB: Finanzierungsrechnung 2018 (09.00 Uhr) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2019 (Montag) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2019 (Dienstag) - EU: Arbeitslosenquote 10/19 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 11/19 (11.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: Edisun: Kapitalerhöhung (läuft noch bis 26.11.) S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) Hinweis: USA, Börse - verkürzter Handel bis 19.00 Uhr, Anleihenmarkt bis 20.00 h EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0005 - USD/CHF: 0,9988 - Conf-Future: -12 BP auf 160,44% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,594% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,18% auf 10'511 Punkte (08.10 Uhr) - SMI (Donnerstag): 0,00% auf 10'529 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,03% auf 1'618 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,04% auf 12'720 Punkte - Dow Jones (Mittwoch*): +0,15 auf 28'164 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch*): +0,66% auf 8'705 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,31% auf 12'246 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,49% auf 23'294 Punkte (*Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen Feiertag geschlossen) STIMMUNG - Ruhiger Wochenausklang erwartet nach "Thanksgiving"

yr/kw

(AWP)