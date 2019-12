UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche präsentiert neue Daten zu Satralizumab gegegen NMOSD - Julius Bär Deutschland erhält mit Thomas Falk neues Vorstandsmitglied - Cosmo weitet Vertriebsvereinbarung mit Medtronic für Elview aus - Helvetia soll an Versicherer Caser Seguros interessiert sein (Reuters) - Hypo Lenzburg: Verwaltungsrat Kaspar Hemmeler tritt an GV nicht mehr an - The Native verschiebt Closin der Wandelanleihe nach hinten - S+B: Finma prüft Beschwerde - Bekanntgabe am 9.12. vor Börsenbeginn erwartet - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Schweizer Börse wirbt offenbar mit spanischen Banken um Börse Madrid BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 2,96% - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil auf 5,11% - Kühne+Nagel: BlackRock meldet Anteil von 2,96% - Nestlé: BlackRock senkt Anteil auf 4,96% - Temenos: Invesco senkt Anteil auf 2,92% - Edisun: Martin Eberhard meldet Anteil von 9,8%, Edisun Power Europe <3% - Newron erhöht eigene Veräusserungspositionen auf 10,66% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Bankiervereinigung: Banken müssen nachhaltig werden und Geschäftsmodelle ändern (Inti Tagi) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Schmolz+Bickenbach: aoGV zu Kapitalerhöhung (14.00 Uhr) Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2019 (09,30 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe (15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) Bauinvestitionen (16.00 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise November (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH BFS: Detailhandelsumsatz Oktober +0,1%/+0,7% (nom./real) - saisonber. +0,9% BWO: Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt bei 1,5 Prozent - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1018 - USD/CHF: 0,9998 - Conf-Future: -12 BP auf 160,38% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,580% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,33% auf 10'528,12 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Freitag): -0,34% auf 10'493 Punkte - SLI (Freitag): -0,36% auf 1'612 Punkte - SPI (Freitag): -0,34% auf 12'676 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,40% auf 28'051 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,46% auf 8'665 Punkte - Dax (Freitag): -0,07% auf 13'236 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,01% auf 23'530 Punkte STIMMUNG - Gute China-Daten geben etwas Auftirieb

uh/

(AWP)