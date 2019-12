UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re verkauft ReAssure an Phoenix Group Transaktion bewertet ReAssure mit 3,25 Mrd GBP Barzahlung von 1,2 Mrd. GBP, restlicher Kaufpreis in Aktien Deal wird positive Auswirkung auf SST und Q4-Ergebnis haben Swiss Re wechselt 2024 Rechnungslegungsstandard von US-GAAP auf IFRS - Roche-Aktionärspool schliesst Aufnahme der fünften Generation ab Familienaktionäre nehmen sieben Vertreter auf - Roche-Test erhält US-Marketingzulassung zur Erkennung von MRSA-Bakterien - Novartis: FDA erteilt Zulassungen für Generika zum Novartis-Medikament Gilenya Phase III-Daten zu QMF149 zeigen deutliche Verbesserung bei Asthma - Swiss Life schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Basilea: Starke Cresemba-Umsätze lösen den zweiten Umsatzmeilenstein aus - Baumgartner werden am 17. Dezember von der SIX Swiss Exchange dekotiert - Medacta senkt wegen schwacher US-Nachfrage Geschäftsprognosen für 2019 2019: Erwarten Umsatzwachstum in LW von 10-12% statt 13-17% EBITDA-Marge bei rund 30% statt vorher 32% erwartet - Hypi Lenzburg beteiligt sich an Investmentgesellschaft für PropTech-Startups - Huber+Suhner: George Müller stellt sich im April nicht mehr zur VR-Wahl - Interroll erhält Sorterauftrag von Actemium - Straumann organisiert Kieferorthopädie und Digital in getrennten Einheiten Peter Zihla führt Neue Funktionseinheit für IT und Datenmanagement Dirk Reznik Leiter Digital, Leitung Orthodontie wird im Q1 bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Highlight E&E: Alexander Studhalter meldet Anteil von 30,1% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 5,58% PRESSE FREITAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine - Dienstag: Swiss Life: MK zu Studie Gender Pension Gap Finma: MK zur Vorstellung 'Risikomonitor' in Zürich CKW: BMK 2018/19, Emmen (09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB-Devisenreserven November 2019 (09.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 11/19 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/19 (vorläufig) (16.00 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 10/19 (endgültig) Konsumentenkredite 10/19 (21.00 Uhr) - CH: Seco - Arbeitsmarktdaten November 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Cham Group: per 19.12. (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Baumgartner: per 17.12 (letzter Handelstag 16.12) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (Finma-Entscheid dazu am 9.12) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0970 - USD/CHF: 0,9879 - Conf-Future: -46 BP auf 160,27% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,577% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,35% auf 10'399 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,28% auf 10'364 Punkte - SLI (Donnerstag): 0,29% auf 1'594 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,30% auf 12'531 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,10% auf 27'678 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,05% auf 8'571 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,65% auf 13'055 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,23% auf 23'354 Punkte STIMMUNG - Fester - Handelsstreit und Swiss Re im Fokus

pre/tt

(AWP)