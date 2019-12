UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS überschreitet bei Osram-Angebot die Mindestannahmeschwelle von 55% Weitere Osram-Aktien können vom 11. bis 24. Dezember angedient werden will mit Osram führenden Anbieter von Sensorlösungen/Photonik schaffen - Roche verlängert Frist für geplante Übernahme von Sparks erneut erhält Swiss-Life-CEO als VR - Claudia Böckstiegel wird General Counsel Tochter Genentech stellt an ASH-Kongress neue Daten vor - Vontobel wird kundenzentriertes Investmenthaus Konsequente Ausrichtung als reines buy-side Investmenthaus richtet Führungsteam/Prozesse für beschleunigtes Wachstum neu aus Roger Studer tritt als Leiter IB auf Ende Jahr zurück General Counsel Enrico Friz wird Mitglied der Geschäftsleitung 11 Monate: Ergebnis über dem Vorjahr - Betreute Kundengelder 225 Mrd - S+B: Finma gewährt Haefner Ausnahme von Angebotspflicht bei Kapitalerhöhung Haefner-Pflichtangebot, falls Beteiligung Ende 2024 noch über 33,3% - Conzzeta fokussiert auf Bystronic will übrige Geschäftsbereiche verkaufen will technologieorientiertes Industrieunternehmen werden Verkauf der übrigen Sparten soll 2020 abgschlossen werden Aktionäre sollen an erwarteter Überschussliquidität partizipieren - Autoneum: Erwarten 2019 Nettoverlust im hohen zweistelligen Millionenbereich Brauchen ein zusätzliches Jahr, um Mittelfristziele zu erreichen Probleme in Nordamerika beschränken sich nicht auf zwei US-Werke - Medartis: Untersuchungen in Brasilien zu Preisabsprachen Rückstellung in Höhe von 3,0 Mio Fr. - Allreal-Verwaltungsrat Peter Mettler tritt per sofort zurück Mettler will sich auf VR- und CEO-Mandat bei Novavest konzentrieren - Aevis verkauft Générale Beaulieu Immobilière SA an Infracore SA - Burkhalter Gruppe kauft Elektrotechnik-Firma Kälin aus Einsiedeln - Castle Alternative Invest schliesst Aktienrückkauf über Put-Optionen ab - Edisun beginnt Bau von Photovoltaik-Anlage in Portugal - Hochdorf verkauft Pharmalys-Beteiligung an Pharmalys Invest Holding - Molecular Partners präsentiert Daten zu MP0250 bei Multiplem Myelom - Obseva: Phase-III-Studie Primrose 2 mit Linzagolix hat Ziel erreicht NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Gategroup kauft Lufthansa Europa-Catering ab BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: Citadel meldet Anteil von 3,45% - BFW Liegenschaften: BFW Holding meldet Anteil von 68,22% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,05% - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil auf 5,12% - Lastminute.com: Freesailors meldet Anteil von 50,17% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 3,2% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Vontobel: MK zu Neuausrichtung - Obseva: Conf. Call zu Ergebnissen von Phase-III-Studie mit Linzagolix - Dienstag: Swiss Life: MK zu Studie Gender Pension Gap Finma: MK zur Vorstellung 'Risikomonitor' in Zürich CKW: BMK 2018/19, Emmen (09.30 Uhr) - Mittwoch: Axpo: Ergebnis 2018/19 Axpo: BMK 2018/19, Zürich Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix Investorvertrauen Dezember 2019 (10.30 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco Arbeitslosenquote November 2,3% (VM 2,2%), saisonbereinigt 2,3% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Baumgartner: per 17.12 (letzter Handelstag 16.12) Cham Group: per 19.12. (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Datacolor (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0959 - USD/CHF: 0,9906 - Conf-Future: -5 BP auf 160,42% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,565% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,10% auf 10'475 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,97% auf 10'464 Punkte - SLI (Freitag): +1,04% auf 1'610 Punkte - SPI (Freitag): +0,98% auf 12'652 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,22% auf 28'015 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,00% auf 8'656 Punkte - Dax (Freitag): +0,86% auf 13'167 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,33% auf 23'431 Punkte STIMMUNG - Handelsstreit bleibt im Fokus; festere Roche halten SMI vorbörslich im Plus

(AWP)