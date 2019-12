UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Perjeta/Herceptin-Kombination wirkt subkutan gleich gut wie intravenös - Nestlé verkauft US-Glacegeschäft an Joint Venture Froneri - Bachem: Thomas Früh tritt als CEO zurück - Nachfolger wird Thomas Meier - Cembra Money Bank ernennt Karin Broger zur Kommunikationschefin - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im November 0,7% gg VJ auf 2,2 Mio - Mikron bestätigt Umsatz-/EBIT-Prognosen 2019, jedoch höherer Steueraufwand - Molecular Partners gibt an Investorentag Einblick in Pipelinefortschritte - SIX: GV bestätigt Thomas Wellauer als neuen VRP - Gottstein neues VR-Mitglied - Ypsomed gewinnt auf der Ypsomate-Plattform einen weiteren Kunden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Nestlé: BlackRock senkt Anteil auf 4,96% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,59% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,96% - Hochdorf: Stichting meldet Anteil von 17,64% - Kuros: LSP V Cooperative meldet Anteil von 4,62% PRESSE DONNERSTAG - Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall um Pierin Vincenz (HaZ) - Osram-Chef warnt vor Risiken bei Übernahme durch AMS (Handelsblatt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex November 2019 (08.30 Uhr) KOF Konjunkturprognose Winter (09.00 Uhr) SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr; inkl. MK 10.00 Uhr) - DE: Institut für Weltwirtschaft publiziert Winter-Prognose (10.00 Uhr) - EU: Industrieproduktion 10/19 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr; Pk 14.30 Uhr mit EZB-Präsidentin Lagarde) - US: Erzeugerpreise 11/19 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BIP-Prognose 2019 neu +0,9% (+0,8%) - 2020 unverändert +1,7% BIP Prognose für 2021 bei +1,2% (erstmalige Schätzung) - DE: Verbraucherpreise Nov +1,1% GG VJ (Prog +1,1) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Nov -0,8% GG VM (Prog -0,8) - 2. Schätzung Verbraucherpreise HVPI Nov +1,2% GG VJ (Prog +1,2) - 2. Schätzung Verbraucherpreise HVPI Nov -0,8% GG VM (Prog -0,8) - 2. Schätzung SONSTIGES - S+B: HEUTE Beginn der Bezugsfrist für Kapitalerhöhung Aktien werden ex-Bezugsrecht gehandelt - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Baumgartner: per 17.12 (letzter Handelstag 16.12) Cham Group: per 19.12. (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Bezugsrechtsangebot 12.12.-18.12.; int. Angebot bis 20.12. EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0940 - USD/CHF: 0,9822 - Conf-Future: +25 BP auf 158,15% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,524% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,33% auf 10'440 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,14% auf 10'405 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,17% auf 1'599 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,16% auf 12'583 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,11% auf 27'911 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,44% auf 8'654 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,58% auf 13'147 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,14% auf 23'425 Punkte STIMMUNG - Freundlicher Start erwartet - EZB und SNB im Fokus

kw/kw

(AWP)