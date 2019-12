UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht in Studie mit Tecentriq-Kombination Ziele bei Hautkrebs - Plazza 2019: Neubewertungserfolg von über 24 Mio Fr. erwartet (VJ 14,5 Mio) Betriebsergebnis von mindestens 18,3 Mio Fr. erwartet - Bank Linth organisiert sich neu und schafft Ressort Operations und Services ab - Cham verkauft Mehrheit der Papieri-Einheiten der ersten Bauetappe - Flughafen Zürich kauft von Priora Suisse zahlreiche Gebäude und Grundstücke - Bossard: UEK bestätigt Nichtbestehen der Angebotspflicht für Kolin Holding - Dottikon: Markus Blocher baut Beteiligung um - Anteil steigt leicht - Kardex schlägt Andreas Häberli und Eugen Elmiger zur Wahl in der VR vor - Swiss Prime Site verkauft die Tertianum Gruppe an Capvis NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dottikon: Markus Blocher erhöht Anteil auf 71,84% - Givaudan: BlackRock meldet Anteil von 5,06% - Highlight E&E: Clive Ng Cheang Neng meldet Anteil von 3,02% - Julius Bär: BlackRock senkt Anteil auf 4,99% - Kuros meldet Anteil eigener Positionen von 0,08%/64,71% - Landis+Gyr: Franklin Resources meldet Anteil von 3,0987% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,3% - Temenos: T. Rowe Price Associates senkt Anteil auf 4,91% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - MK Jungfraubahn "Destinationsperspektive Jungfrau Region" Novavest: Erster Handelstag an SIX (erwartet) Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - KOF Consensus Forecast (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - USA: Im- und Exportpreise November 2019 (14.30) Einzelhandelsumsatz November 2019 (14.30) Lagerbestände Oktober 2019 (16.00) Fed-Präsident von New York, Williams, hält eine Rede (17.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Baumgartner: per 17.12 (letzter Handelstag 16.12) Cham Group: per 19.12. (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Bezugsrechtsangebot 12.12.-18.12.; int. Angebot bis 20.12. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1003 - USD/CHF: 0,9855 - Conf-Future: -36 BP auf 157,72% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,548% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,88% auf 10'543 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,44% auf 10'451 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,68% auf 1'610 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,37% auf 12'629 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,79% auf 27'132 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,73% auf 8'717 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,57% auf 13'222 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,55% auf 24'023 Punkte STIMMUNG - Handelsstreit und GB-Wahlen im Fokus

tp/ra

(AWP)