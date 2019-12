UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Ergebnisse mit Fevipiprant unterstützen weitere Entwichlung nicht - Roche: Spark-Übernahnme durch UK-Behörde ohne Bedingungen genehmigt - Roche: Fitch bestätigt Kreditrating "AA" mit Ausblick "stabil" - Julius Bär: EFG dementiert Medienberichte zu Gesprächen - Swatch: Weko verhängt gegen Swatch-Tochter ETA Lieferverbot (Presse/bestätigt) - Basilea plant Biomarker-basierte Phase-2-Studie für Lisavanbulin - Crealogix: Oliver Weber wird per 1. Januar 2020 CEO - DKSH erweitert Vertriebsvereinbarung mit Harvard Bioscience - Hochdorf schliesst Pharmalys-Verkauf bereits ab - Nebag ändert Anlagereglement - Wisekey arbeitet mit Fintech-Gruppe Wecan zusammen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Burckhardt Compression: J O Hambro Capital Management senkt auf 3,66% - Hochdorf: Gruppe Maurer meldet Anteil von <3% - Kuros meldet mehrere Beteiligungsveränderungen - Meyer Burger: Credit Suisse Funds meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,15%/0,42% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 2,69% - Swissquote: Exane Derivatives meldet Anteil von 3,015% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Julius Bär bereitet "substanziellen" Stellenabbau vor (finews.ch) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Novavest: Erster Handelstag an SIX Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig, 10.00h) Arbeitskosten Q3/19 (11.00h) - US: Empire State Index 12/19 (14.30h) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorl., 15.45h) NAHB-Index 12/19 (16.00h) - CH: KOF Consensus Forecast (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag HEUTE) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag HEUTE) Baumgartner: per 17.12 (letzter Handelstag HEUTE) Cham Group: per 19.12. (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Bezugsrechtsangebot 12.12.-18.12.; int. Angebot bis 20.12. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9833 - Conf-Future: +8 BP auf 157,82% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,490% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,31% auf 10'461,25 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,21% auf 10'429 Punkte - SLI (Freitag): -0,09% auf 1'609 Punkte - SPI (Freitag): -0,12% auf 12'615 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,01% auf 28'135 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,20% auf 8'735 Punkte - Dax (Freitag): +0,46% auf 13'283 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,29% auf 23'952 Punkte STIMMUNG - Stimmung bleibt tendenziell positiv

uh/

(AWP)