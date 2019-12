UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält auch von US-Behörden grünes Licht für Spark-Übernahme 60,4% der Spark-Aktien wurden angedient - Airesis-Verwaltungsrat Urs Linsi tritt per Ende 2019 zurück - Bâloise verlagert im Lebensversicherungsgeschäft Prozesse nach Luxemburg - Bellevue Group: Patrik Gilli wird Chief Financial Officer - BLKB: S&P Bestätigt Kreditrating "AA mit stabilem Ausblick" - Genfer Kantonalbank kauft Additional-Tier-1-Anleihe 2014 vorzeitig zurück - Helvetia engagiert Martin Jara von Allianz Suisse als neuen CEO Schweiz - Inficon senkt Prognose für 2019 - Umsatz 380-385 Mio USD, Marge 17-18% - Wisekey geht Partnerschaft mit asiatischem Investor LSI ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil auf 5,09% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,22%; BlackRock 5,65% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,00% - Novavest: Diverse Beteiligungsmeldungen nach SIX-Kotierung - PRESSE DIENSTAG - Weiterer Credit-Suisse-Manager wurde überwacht (NZZ u.a.) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Perrot Duval: Ergebnis 2019/20 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - EZ: Handelsbilanz 10/19 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne und -genehmigungen 11/19 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 11/19 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 11/19 Fed-Präsident von Boston, Rosengren, hält eine Rede (19.00 Uhr) - CH: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2019 (Donnerstag) Baupreisindex im Oktober 2019 (Donnerstag) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12. (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Bezugsrechtsangebot 12.12.-18.12.; int. Angebot bis 20.12. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0954 - USD/CHF: 0,9829 - Conf-Future: +21 BP auf 158,07% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,538% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,09% auf 10'531,72 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +1,08% auf 10'542 Punkte - SLI (Montag): +1,14% auf 1'627 Punkte - SPI (Montag): +1,02% auf 12'744 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,36% auf 28'236 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,91% auf 8'814 Punkte - Dax (Montag): +0,94% auf 13'408 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,47% auf 24'066 Punkte STIMMUNG - Atempause nach starkem Wochenstart erwartet

pre/uh

(AWP)