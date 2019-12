UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Leitungsfunktionen für Stromnetze und die Regionen werden aufgelöst Claudio Facchin, Frank Duggan und Chunyuan Gu scheiden aus GL aus - ABB schliesst Verkauf von zwei Joint Ventures in Shanghai ab - SGS verkauft PMF-Aktivitäten in Benelux an Anticimex - Swisscom kooperiert mit SIX bei digitaler Börse - Deutsche Börse springt ab - Addex hat Antrag auf Zulassung von ADS an US-Börse Nasdaq eingereicht - DKSH kauft Crossmark (Anbieter in Australien/Neuseeland, Umsatz 50 Mio) - Medacta bekommt FDA-Zulassung für MyShoulder Placement Guide - Meyer Burger konzentriert Produktion in Hohenstein-Ernstthal (Deutschland) - Mobilezone: Neue CEO für Deutschland und für Schweiz/Österreich - Schlatter erwartet deutlich tieferen Nettoerlös und Ergebnis unter Vorjahr - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 2,64% - Basilea: CI Investment (Black Creek) senkt Anteil auf 4,91% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,98% - PRESSE MITTWOCH - Roche-Chef will aus Spark ein Exzellenzzentrum für Gentherapie machen (FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Perrot Duval: Ergebnis 2019/20 Freitag: - BKW: MK zur Abschaltung des KKW Mühleberg - New Venturetec: ao GV zur Liquidation WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ifo-Geschäftsklima Dezember 2019 (10.00) - EU: Verbraucherpreise November 2019 (endgültig) (11.00) - US: Energieministerium, Ölbericht (Woche) (16.30) Fed-Präsident von Chicago, Evans, hält eine Rede (18.00) - CH: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2019 (Donnerstag) Baupreisindex im Oktober 2019 (Donnerstag) SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12. (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Bezugsrechtsangebot 12.12.-18.12.; int. Angebot bis 20.12. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0926 - USD/CHF: 0,9809 - Conf-Future: -10 BP auf 157,93% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,528% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,18% auf 10'520,12 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,03% auf 10'539 Punkte - SLI (Dienstag): +0,02% auf 1'627 Punkte - SPI (Dienstag): -0,07% auf 12'735 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,11% auf 28'267 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,10% auf 8'823 Punkte - Dax (Dienstag): -0,89% auf 13'288 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,55% auf 23'934 Punkte STIMMUNG - Uneinheitliche Vorgaben - Kaum Impulse

tp/uh

(AWP)