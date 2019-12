UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse erwartet Vorsteuergewinn von 450 Mio Fr. auf SIX-Beteiligung - Nestlé verkauft 60% der Herta-Anteile und gründet JV mit Casa Tarradellas - SGS beendet Aktienrückkaufprogramm - Swisscom: Bundesgericht bestätigt Busse wegen Breitbandinternet ADSL Busse von 186 Mio Fr. ohne Auswirkungen auf Jahresabschluss 2019 - Addex: Indivior stellt weitere Finanzmittel von 800'000 USD bereit - Autoneum-Grossaktionäre Pieper und Spuhler gewähren Darlehen von je 20 Mio Fr. - Asmallworld erwartet für Geschäftsjahr 2019 Gewinn und erhöht Umsatzprognose - Conzzeta veräussert Schmid Rhyner - Dufry gewinnt Auftrag für vier neue Shops am Flughafen Singapur - Gurit: Stefan Gautschi verlässt Gurit per Juni 2020 - Hochdorf bestellt Peter Pfeilschifter auf Anfang 2020 zum CEO - Lindt & Sprüngli beruft Jennifer Picenoni in die Konzernleitung - Meyer Burger verkauft Meyer Burger (Netherlands) B.V. an Süss MicroTec erlöst aus Verkauf 5 Mio Fr. - Buchgewinn von 3 Mio Fr. - Novavest: CPVAL meldet Beteiligung <3% - Pierer Mobility übernimmt E-Bike Division Pexco vollständig - Schmolz+ Bickenbach gibt Resultate des Bezugsrechtsangebots bekannt - SFS übernimmt "Moderne Befestigungselemente Gmbh" - Umsatz 10 Mio Euro - Stadler: Gornergrat Bahn bestellt 5 Triebzüge für 45 Millionen Franken - Schaffner: Chief Operating Officer (COO) Max Bänziger verlässt Unternehmen - Zehnder: Jörg Metzger wird Mitglied der Gruppenleitung - Joint Ventures zw. Zur Rose und Medbase werden per 1.01.2020 operativ tätig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,24%; BlackRock senkt Anteil auf 4,97% - GAM: Schroders erhöht Anteil auf 5,065 - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 4,99%/0,07% - Landis+Gyr: Franklin Resources meldet Anteil von 2,9508% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 2,92% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,58%; Norges Bank mit 3,19% - The Native: Highlight Event senkt Anteil auf <3%; Alti Exchange meldet 19,99% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - BKW: MK zur Abschaltung des KKW Mühleberg - New Venturetec: ao GV zur Liquidation Montag: - LumX: GV Dienstag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB - Zahlungsbilanz Q3 (09.00) - EU: EZB Leistungsbilanz Oktober 2019 (10.00) Verbrauchervertrauen November 2019 (vorab) (16.00) - GB: BIP Q3 2019 (endgültig) (10.30) Leistungsbilanz Q3 2019 (10.30) - US: BIP Q3 2019 (3. Veröffentlichung) (14.30) Privater Konsum Q3 2019 (3. Veröffentlichung) (14.30) Private Einkommen und Ausgaben November 2019 Uni Michigan Verbrauchervertrauen Dezember 2019 (endgültig) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Bezugsrechtsangebot 12.12.-18.12.; int. Angebot bis 20.12. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0882 - USD/CHF: 0,9789 - Conf-Future: -43 BP auf 157,21% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,473% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,10% auf 10'564 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,17% auf 10'575 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,01% auf 1'629 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,15% auf 12'767 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,49% auf 28'377 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,67% auf 8'887 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,08% auf 13'211 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,2% auf 23'817 Punkte STIMMUNG - Wenig veränderte Kurse erwartet - Hexensabbat im Fokus

