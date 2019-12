UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler-Verwaltungsrat verkauft weitere Namenaktien - Castle Alternative Invest passt Aktienrückkaufprogramm an - Castle Private Equity passt laufendes Aktienrückkaufprogramm an - Hiag: Beelastic übernimmt Netzwerkinfrastruktur und -kunden der IT-Sparte - Mobilezone ernennt Mitglieder der neuen Schweizer Geschäftsleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - keine relevanten Meldungen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 2,93% - The Native meldet eigene Veräusserungspositionen von 29,56% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,14%/0,39% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 2,65% - Novavest: Credit Suisse meldet Anteil von 2,91% - Molecular Partners: Index Ventures senkt Anteil unter 3% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 2,94% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 2,91% - IGEA Pharma: Gruppe Ferrario und weitere senkt Anteil unter 3% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Freitag (3.1.): - Jungfraubahn: Frequenzen 2019 Montag (6.1.): - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel (14.30 Uhr) Einkaufsmanagerindex Chicago (15.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe (16.00 Uhr) - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2019 (Freitag, 3.1.) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0893 - USD/CHF: 0,9723 - Conf-Future: +23 BP auf 157,51% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,484% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,10% auf 10'718 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,05% auf 10'730 Punkte - SLI (Freitag): +0,08% auf 1'648 Punkte - SPI (Freitag): +0,11% auf 12'972 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,08% auf 28'645 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,17% auf 9'007 Punkte - Dax (Freitag): +0,27% auf 13'337 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,76% auf 23'657 Punkte STIMMUNG - Ruhige Sitzung zum Jahresende erwartet

kw/

(AWP)