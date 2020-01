UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco schliesst Verkauf von Soliant Health ab - CS schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - startet 2020 ein neues - Roche erhält in Japan erweiterte Zulassung für FoundationOne CDx-Tests - AMS hält im Anschluss an die Nachfrist 59,9 Prozent an Osram - Nestlé beendet wie geplant Aktienrückkauf - Neues Programm beginnt am 3.1. - Temenos kauft 1,34 Millionen Aktien mittels Aktienrückkaufprogramm zurück - Sunrise: CEO Olaf Swantee tritt zurück Neuer CEO wird bisheriger Finanzchef André Krause Präsident Kurer und Vize Schöpfer treten nicht zur Widerwahl an - Dottikon ES ernennt Robert Dahinden zum Leiter Produktion - Jungfraubahn 2019: Besucherzahlen Jungfraujoch -1,0 Prozent auf 1,056 Mio - Nebag beziffert NAV der Aktie Ende 2019 auf 10,17 Fr. - Ergebnis 6,47 Mio - The Native schliesst Restrukturierung ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros Ostschweiz verzeichnet 2019 rückläufigen Umsatz von 2,39 Mrd Fr. - UBP muss im US-Steuerstreit weitere 14 Mio US-Dollar nachzahlen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Causeway Capital Management hält neu 4,98% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 4,93%/4,41% - Clariant: Israel Englander erhöht Anteil auf 3,04% - Aluflexpack: FIL Limited senkt Anteil auf 4,9% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Forbo: CS Funds meldet Anteil von 3,01% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,02% PRESSE FREITAG - Swatch-Chef Hayek würde Lieferobergrenze für Uhrwerke akzeptieren (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - keine Termine Dienstag: - Dätwyler: Conf. Call zu Devestition und Neuausrichtung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember (09.30 Uhr) - DE: Konsumentenpreise (14.00 Uhr) - US: Bauinvestitionen (16.00 Uhr) ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe (16.00 Uhr) Protokoll der FOMC-Sitzung 10./11. Dezember (20.00 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Dezember (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0831 - USD/CHF: 0,9705 - Conf-Future: -57 BP auf 156,94% (Montag, 30.12) - SNB: Kassazinssatz -0,456% (Montag, 30.12) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,26% auf 10'645 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag, 30.12): -1,06% auf 10'617 Punkte - SLI (Montag, 30.12): -0,93% auf 1'633 Punkte - SPI (Montag, 30.12): -1,04% auf 12'838 Punkte - Dow Jones (Donnerstag, 2.1.): +1,16% auf 28'869 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag, 2.1.): +1,33% auf 9'092 Punkte - Dax (Donnerstag, 2.1.): +1,03% auf 13'386 Punkte - Nikkei 225: wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - Nachholbedarf - Iran-Konflikt belastet

