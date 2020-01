UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse verstärkt Team in China mit zwei DB-Bankern - Novartis schliesst Übernahmeofferte für The Medicines erfolgreich ab - Basler Kantonalbank beim Fall ASE noch nicht aus dem Schneider - DKSH entwirft Logistik-Hub für Hongkonger Universitätsspital - Schmolz+Bickenbach: Liwet verzichtet auf ausserordentliche GV - Sunrise: Scheidender Präsident Kurer geht in den Ruhestand Uwe Schiller zum neuen Finanzchef ernannt Chief Consumer Officer Bruno Duarte verlässt das Unternehmen - HBM erwartet Gewinn von rund 265 Mio Fr. für erste neun Monate 2019/20 - Stadler erhält Auftrag aus Darmstadt - Volumen von 62 Mio EUR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Schweizer Börse setzt 2019 über 8 Prozent mehr um als im Vorjahr - Syngenta übernimmt Agrargeschäft von ChemChina und Sinochem BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,17% - Molecular Partners: Federated Investors meldet Anteil von 5,05% - Peach Property: UBP Asset Management meldet Anteil von 3,14% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,63% - The Native: Sergey Skaterschikov erhöht Anteil auf 17% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Dätwyler: Conf. Call zu Devestition und Neuausrichtung Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Markit PMI Dienstleistungen (10.00 Uhr) Sentix Investorenvertrauen (10.30 Uhr) Produzentenpreise (11.00 Uhr) - US: Markit PMI Dienstleistungen (15.45 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Dezember (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Caixin/Markit-PMI Dezember 52,5 Punkte (VM: 53,5) - DE: Einzelhandelsumsatz real November +2,1% gg Vormonat (Prognose +1,0) Einzelhandelsumsatz real November +2,8% gg Vorjahr (Prognose +1,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0840 - USD/CHF: 0,9710 - Conf-Future: +109 BP auf 158,03% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,509% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,28% auf 10'670 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Freitag): +0,78% auf 10'700 Punkte - SLI (Freitag): +0,68% auf 1'644 Punkte - SPI (Freitag): +0,79% auf 12'939 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,81% auf 28'635 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,79% auf 9'021 Punkte - Dax (Freitag): -1,25% auf 13'219 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,91% auf 23'205 Punkte STIMMUNG - Geopolitische Spannungen bleiben Gefahr

