UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche kooperiert bei genomischen Tests mit Illumina - Novartis und britischer NHS arbeiten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammen - CS: Zwölf Klimaaktivisten vor Gericht zu Aktion in Bank-Filiale freigesprochen - Partners Group übernimmt Immobilien in Deutschland, Frankreich und Niederlande - Lindt&Sprüngli 2019: Umsatz 4,51 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,512 Mrd) Organisches Wachstum von 6,1% (AWP-Konsens: 5,8%) Zwei Sonderfaktoren im Gewinn werden sich aufheben EBIT-Marge im Rahmen der Zielsetzung erwartet Langfristige Umsatz- und Margenziele bestätigt - Bossard wächst 2019 nur dank Übernahmen 2019: Umsatz 876,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 879,5 Mio) - BKW rechnet 2019 mit "markant" höherem Gewinn - Rapid Nutrition erzielt deutlich höheren Umsatz im ersten Halbjahr H1: Umsatz 1,78 Mio USD (VJ 0,78 Mio) - Banque Profil de Gestion erwartet 2019 tieferen Reingewinn als im Vorjahr - Aryzta ernennt neue Führungsspitze für Nordamerika - Ascom erhält Auftrag aus Finnland mit Volumen von 1,5 Millionen Franken - Flughafen Zürich erzielt 2019 mit 31,5 Mio neuen Passagierrekord - Glarner Kantonalbank beruft Michaela Ernst in die Geschäftsleitung - Helvetica Property kauft zwei Portfolios mit 14 Wohnliegenschaften - Oerlikon erwirbt deutsche D-Coat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges meldet Anteil von 3,47%; BlackRock 5% und UBS Fund Mgt <3% - Autoneum: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Dufry: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01% - Forbo: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Galenica: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Komax: Credit Suisse Funds meldet Anteil von <3% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Schaffner: GV Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2019 - Partners Group: Verwaltete Vermögen (AuM) 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Verbraucherpreise Dezember 2019 (14.30 Uhr) Realeinkommen Dezember 2019 (14.30 Uhr) Rede von Fed-Präsidentin George (18.45 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen November 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Exporte Dezember in Yuan gemessen +9,0% (Prog 2,9) Importe Dezember in Yuan gemessen +17,7% (Prog 8,6) Importe Dezember in Dollar gemessen +16,3% (Prog 9,6) Exporte Dezember in Dollar gemessen +7,6% (Prog 2,9) Handelsbilandüberschuss Dezember in Dollar 46,8 Mrd USD (Prog 45,7) Handelsbilandüberschuss Dezember in Yuan 329,3 (Prog 317,5) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.1.: - Schaffner (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0814 - USD/CHF: 0,9705 - Conf-Future: -44 BP auf 157,75% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,479% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,16% auf 10'639 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,16% auf 10'622 Punkte - SLI (Montag): -0,15% auf 1'637 Punkte - SPI (Montag): -0,07% auf 12'858 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,29% auf 28'907 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,04% auf 9'274 Punkte - Dax (Montag): -0,24% auf 13'452 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,73% auf 24'025 Punkte STIMMUNG - Etwas höhere Eröffnung erwartet, China-Daten stützen

ra/ys

(AWP)