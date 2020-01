UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swissquote mit Rekordumsatz 2019 und übertrifft Gewinnprognose 2019: Vorsteuergewinn über 50 Mio Fr. erwartet - Neugeld 4,6 Mrd - BLKB vereinfacht Verarbeitungsprozesse - Kein Stellenabbau geht von weiterem Wachstum ihres Geschäftsvolumens aus - Obseva stellt an neue Unternehmenspläne 2020 an Fachkonferenz vor plant kommerzielle Partnerschaften für Wertmaximierung der Pipeline - Helvetia unterzeichnet Uno-Prinzipien für verantwortliches Investieren - Kudelski erweitert Partner-Ökosystem im Bereich Cybersicherheit NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - UPC Schweiz ernennt Baptiest Coopmans per 1. Februar zum neuen CEO - Migros Bank baut Filialnetz aus BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock meldet Anteil von 4,88%, Norges Bank von 2,96% - Clariant: Citadel senkt Anteil auf unter 3% - Dufry: Norges Bank senkt Anteil auf 2,87% - Inficon: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% - Schmolz+Bickenbach: Haefner meldet Anteil von 49,57%, Liwet von 24,999999% PRESSE MITTWOCH - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2019 - Partners Group: Verwaltete Vermögen (AuM) 2019 Freitag: - Richemont: Trading Update Q3 - Hypo Lenzburg: Ergebnis und BMK 2019 - Zehnder: Umsatz 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz November 2019 (11.00 Uhr) Industrieproduktion November 2019 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise Dezember 2019 (14.30 Uhr) Empire State Index Januar 2020 (14.30 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) - CH: Touristische Beherbergungen November 2019 (Donnerstag) Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.1.: - Schaffner (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0771 - USD/CHF: 0,9674 - Conf-Future: +2 BP auf 157,74% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,470% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,08% auf 10'647 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,31% auf 10'656 Punkte - SLI (Dienstag): +0,48% auf 1'645 Punkte - SPI (Dienstag): +0,29% auf 12'894 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,11% auf 28'940 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,24% auf 9'251 Punkte - Dax (Dienstag): +0,04% auf 13'456 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,45% auf 23'917 Punkte STIMMUNG - Zurückhaltung erwartet; Handelsstreit USA-China im Fokus

