UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2019: Umsatz 3,08 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,10 Mrd) EBITDA-Marge im Bereich von rund 29 Prozent GL-Mitglied Egon Renfordt-Sasse tritt per 31. März in den Ruhestand - Partners Group 2019: AuM bei 83,8 Mrd Euro (AWP-Konsens: 83,0 Mrd) Neugelder von 14,8 Mrd Euro (AWP-Konsens: 15,1 Mrd) 2020: Erwarten Kundennachfragen von 15 Mrd bis 19 Mrd USD Stellen Berichtswährung des AuM auf USD um - Barry Callebaut ernennt Christiaan Prins zum Kommunikationschef - Bossard erhöht Beteiligung an Torp Fasteners auf 100 Prozent - Inficon vermeldet für 2019 tieferen Umsatz und Betriebsgewinn - Sunrise-VR Jesper Ovesen tritt nicht zur Wiederwahl an - Swiss Prime Site kauft vier Immobilien für rund 90 Millionen Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,04% - Inficon: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,07% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,3% PRESSE DONNERSTAG - Finma sieht keine Risiken für Bankenbranche durch CS-Beschattungsaffäre (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call zu Umsatz 2019 (09.00 Uhr) Freitag: - Richemont: Trading Update Q3 - Hypo Lenzburg: Ergebnis und BMK 2019 - Zehnder: Umsatz 2019 Montag: - Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2019 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS - Touristische Beherbergungen November 2019 (08.30 Uhr) - EU: EZB Sitzungsprotokoll 12.12.19 - US: Einzelhandelsumsatz 12/19 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 12/19 Phily-Fed-Index 01/20 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) US: Lagerbestände 11/19 (16.00 Uhr) NAHB-Index 01/20 - CH: BFS- Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2019 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Schaffner (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0755 - USD/CHF: 0,9649 - Conf-Future: +60 BP auf 158,34% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,510% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,07% auf 10'678 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,14% auf 10'671 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,04% auf 1'645 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,16% auf 12'914 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,31% auf 29'030 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,08% auf 9'259 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,18% auf 13'432 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,07% auf 23'933 Punkte STIMMUNG - Wenig Bewegung nach Teilabkommen

pre/ra

(AWP)