UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont Q3: Umsatz 4,16 Mrd Euro (AWP-Konsens: 4,12 Mrd) Organisches Wachstum +4% (H1: +4%) Wachstum bis auf Japan in allen Regionen 9 Mte: Wachstum +8%, +5% in Lokalwährungen - Adecco ernennt Coram Williams per Mitte Jahr zum Finanzchef - CS gründet 100%-Tochter SCALE Aviation mit Fokus auf Luftfahrtindustrie - Ascom 2019: Nettoumsatz sinkt um 8,5% auf 283 Mio Fr. EBITDA nahe der Gewinnschwelle erwartet Erwarten leicht positiven Konzerngewinn Ascom führt neue Konzernstruktur per 1. Februar 2020 ein jährliche Kostenbasis soll um 10-15 Mio Fr. sinken 4 neue Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen - BB Biotech 2019: Gewinn von rund 677 Mio. erwartet (Vorjahr -471 Mio.) Dividende von 3,40 CHF je Aktie vorgeschlagen - GAM 2019: Operativer Gewinn vor Steuern von rund 10 Mio Fr. erwartet Ausgeglichenes IFRS Konzernergebnis (VJ Verlust von 929 Mio Fr) AuM der Gruppe Ende 2019 bei rund 132 (VJ: 132,2) Mrd Fr. - Hypo Lenzburg 2019: Geschäftserfolg 25,5 Mio Fr. (VJ 24,2 Mio) Jahresgewinn 21,0 Mio Fr. (VJ 20,8 Mio) Dividende 110 Fr. (VJ 110 Fr.) - Zehnder 2019: Umsatz 644 Mio EUR (AWP-Konsens: 638,6 Mio) - DKSH und Eli Lilly schliessen Partnerschaft in Singapur ab - Hochdorf beantwortet Fragen des Aktionärs Stichting schriftlich - Keine aoGV - Landis+Gyr ernennt Elodie Cingari zur Finanzchefin - Schmolz+Bickenbach: S&P erhöht Rating auf "CCC+" mit Ausblick stabil NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros Bank 2019: Gewinn +11,8% auf 255 Mio Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Familie Braginsky meldet Anteil von 3,03% - Dufry: Norges Bank senkt Anteil auf 2,95% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 3,13% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Hypo Lenzburg: BMK 2019 Montag: - Interroll: Umsatz/Auftragseingang 2019 Dienstag: - UBS: Ergebnis und BMK 2019 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Lonza: Ergebnis und BMK 2019 - Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Arbonia: Umsatz 2019 - Galenica: Umsatz 2019 - Medacta: Umsatz 2019 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2019 (08:30) - EU: EZB Leistungsbilanz November 2019 (10:00) - EU: Verbraucherpreise Dezember 2019 (11:00) (endgültig) - US: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen Dezember 2019 (14:30) Fed-Präsident von Philadelphia, Harker, hält eine Rede (15:00) Industrieproduktion Dezember 2019 (15:15) Kapazitätsauslastung Dezember 2019 (15:15) Uni Michigan Verbrauchervertrauen Januar 2020 (vorläufig) (16:00) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Q4 BIP 6,0% gg 6,0% Q3 (Prog 6,0) 2019 BIP 6,1% gg 6,6% VJ Einzelhandelsumsatz Dezember +8,0% gg VJ (Prog 7,9) Industrieproduktion Dezember +6,9% gg VJ (Prog 5,9) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0749 - USD/CHF: 0,9648 - Conf-Future: +48 BP auf 158,80% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,524% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,31% auf 10'727 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,21% auf 10'694 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,11% auf 1'646 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,26% auf 12'948 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,92% auf 29'298 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,06% auf 9'357 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,02% auf 13'429 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,45% auf 24'041 Punkte STIMMUNG - Richtungsloser Handel hält an

tp/ra

(AWP)