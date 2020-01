UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group wird in USA verklagt übernimmt Spezialisten für erneuerbare Energien VSB Group - Barry Callebaut Q1: Verkaufsvolumen +8,2% (AWP-Konsens: +6,3%) Umsatz 2'001 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'021 Mio) sieht sich auf Kurs für Mittelfristziele - Bobst 2019: Umsatz ungefähr in Höhe des Vorjahres erwartet (1,63 Mrd Fr.) EBIT-Marge von knapp 5% erwartet 2020: Umsatz 6% tiefer erwartet - EBIT-Marge sinkt beabsichtigt Ausgabe einer Obligationenanleihe - Zur Rose 2019: Umsatz 1'356 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'353 Mio) EBITDA-Marge "am unteren Ende" der Zielspanne 0 - -1% erwartet bestätigt Ausblick für 2022 einer EBITDA-Zielmarge von 5 bis 6% - Basilea und Roche erweitern Forschungs-Zusammenarbeit mit Derazantinib - DKSH geht exklusive Vertriebsvereinbarung mit Metadynea ein meldet neue Aufträge von Sabic und Maag Group - Hypi Lenzburg gewinnt weiteren Kunden für Informatiksystem Finstar - Kudelski schliesst Lizenzabkommen mit FuboTV - Mobilezone wird neuer offizieller Reparaturpartner von Salt - Orior-Tochter Casualfood gründet Joint Venture mit Gebr. Heinemann - SPS: Ton Büchner soll neuer Präsident werden - Valora-Verwaltungsrat nominiert drei neue Mitglieder - Wisekey 2019: Umsatz 24,5 Mio USD (VJ 53,7 Mio) Positives Ergebnis dank Erlös aus Verkauf von SSL/TLS PKI NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,03% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 5%/4,41% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,91% - Logitech: The Capital Croup Companies erhöht Anteil auf 3,01% PRESSE MITTWOCH - Iliad greift Kooperation v. Swisscom-Tochter Fastweb mit Wind Tre an (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Autoneum: Umsatz 2019 - Belimo: Umsatz 2019 - Huber + Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2019 - Mikron: Umsatz 2019 - Zuger KB: Ergebnis + BMK 2019 Freitag: - AMS: aoGV zur Kapitalerhöhung für Osram-Kauf - Givaudan: Ergebnis 2019 + Conf. Call - Starrag: Umsatz 2019 - HBM: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: FHFA-Hauspreisindex (15.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung per 28.01.2020, letzter Handelstag 27.01. - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0745 - USD/CHF: 0,9700 - Conf-Future: +0,48 BP auf 159,18% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,575% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,28% auf 10'915 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,35% auf 10'885 Punkte - SLI (Dienstag): +0,39% auf 1'674 Punkte - SPI (Dienstag): +0,45% auf 13'194 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,52% auf 29'196 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,19% auf 9'371 Punkte - Dax (Dienstag): +0,05% auf 13'556 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,70% auf 24'031 Punkte STIMMUNG - Positiv dank guter Vorgaben aus Asien

jb/

(AWP)