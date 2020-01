UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht in Phase-III-Studie mit SMA-Kandidat Risdiplam gesteckte Ziele - Sika investiert in neue Fabrik in Kolumbien - Autoneum 2019: Umsatz 2'297,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'276 Mio) Organisches Wachstum bei 2,5% - Belimo 2019: Umsatz 692,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 697,0 Mio) Steuerreform hat materiell positiven Effekt auf Gewinn - Huber+Suhner 2019: Umsatz 830,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 842,8 Mio) Auftragseingang 800,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 846,4 Mio) - LLB 2019: Konzernergebnis rund 123 Mio. Fr gegenüber 85,1 Mio Geschäftsertrag 453 Mio. Fr gegenüber 399,7 Mio - Mikron 2019: Umsatz 327,6 (VJ 314,7 Mio) Bestellungseingang 288,5 (-20,4%) EBIT auf dem Niveau des Vorjahres 13,9 Mio Fr. erwartet Reingewinn in Grössenordnung von 8 Mio Fr. (VJ 12,2 Mio) - Schlatter 2019: Nettoerlös -16,3 Prozent auf 93,3 Mio Fr Bestellungseingang -34,9% auf 74,4 Mio Fr. EBIT von 1,0 Mio Fr. (2018 3,8 Mio) erwartet Konzerngewinn von rund 0,5 Mio Fr. (2018: 3,7 Mio) erwartet - ZGKB 2019: Geschäftserfolg 107,2 Mio Fr. (VJ 108,2 Mio) Reingewinn 74,7 Mio Fr. (VJ 74,7 Mio) Dividende 220 Fr. (VJ 220 Fr.) - Phoenix Mecano konsolidiert Standorte des Bereichs DewertOkin in China Prüft Teilkotierung von Bereich DewertOkin in Shanghai - Barry Callebaut benennt neue Leiter für die Region EMEA - Basilea stellt an ASCO-Fachkongress Daten zu Derazantinib bei Magenkrebs vor - DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit LifeScan - Lem baut globalen Hauptsitz in Genf und neue Produktion in Malaysia - Nebag kündigt Dividende von 0,50 Fr. je Aktie an (2018: 0,50 Fr.) - SGKB: Moodys setzt Rating auf Review für mögliche Abstufung - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ZKB: Moodys setzt Rating auf Review für mögliche Abstufung BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,91% - Idorsia: Artisan erhöht Anteil auf 3,07% - Novavest: Credit Suisse meldet Anteil von 3,01% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 2,92% - Spice PE: PMG Partners Fund meldet Anteil von 5,05% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,14% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 2,977%/3,613% - PRESSE DONNERSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zuger KB: BMK 2019 Freitag: - Givaudan: Ergebnis 2019 + Conf. Call - Starrag: Umsatz 2019 - HBM: Ergebnis Q3 - AMS: aoGV zur Kapitalerhöhung für Osram-Kauf Montag: - Landis+Gyr: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Frühindikatoren (16.00 Uhr) - EU: Konsumentenvertrauen (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung per 28.01.2020 (letzter Handelstag 27.01.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0739 - USD/CHF: 0,9683 - Conf-Future: +0,07 BP auf 159,26% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,595% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,32% auf 10'860,27 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,10% auf 10'895 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,20% auf 1'678 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,13% auf 13'212 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,03% auf 29'186 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,14% auf 9'384 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,30% auf 13'516 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,98% auf 23'795 Punkte STIMMUNG - Weitere Virus-Ausbreitung in China belastet Sentiment

